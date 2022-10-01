https://ria.ru/20221001/uchitel_goda-1820601423.html

Министр просвещения проэкзаменует призеров конкурса "Учитель года России"

Министр просвещения проэкзаменует призеров конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 01.10.2022

Министр просвещения проэкзаменует призеров конкурса "Учитель года России"

Министр просвещения России Сергей Кравцов встретится с призерами конкурса "Учитель года России – 2022" на финальном испытании "Педагогический совет", которое... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:39

2022-10-01T15:39

2022-10-01T15:40

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сергей кравцов

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов встретится с призерами конкурса "Учитель года России – 2022" на финальном испытании "Педагогический совет", которое пройдет 3 октября Москве. В рамках состязания пять преподавателей, ставших лучшими по итогам двух предыдущих туров финала, поговорят с министром об актуальных задачах современного образования.По условиям испытания, которое пройдет в Доме Пашкова в Москве, призеры представят свои инициативы и предложения по решению актуальных задач современного образования. На выступление конкурсанту дается пять минут и еще 15 – на обсуждение его идей с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и соперниками.Оценивать призеров члены экспертного, родительского и ученического жюри будут по трем критериям, в числе которых – понимание тенденций развития образования и вопросов государственной образовательной политики, глубина и нестандартность суждений, обоснованность и конструктивность предложений, проявленная личная позиция и коммуникативная культура.О том, что призеры должны быть смелыми и не бояться обозначать проблемы в сфере образования, отметил один из членов жюри, выбиравших призеров, директор "Академии 76", победитель конкурса "Учитель года России" 1994 года Михаил Нянковский."Конкурсантам вроде бы останется и немного, всего один шаг до победы, тем не менее, можно легко все провалить. Я желаю призерам, отвечая на вопросы, которые там (на педсовете – прим. ред.) будут поставлены, выступая перед высокой аудиторией, в том числе и министром просвещения, не говорить банальностей. Нужно говорить о том, что действительно волнует или является проблемой, а также и о том, какие пути решения конкурсанты предлагают. Эта встреча с министром – шанс что-то изменить. Ведь чем честнее, острее, точнее обозначается проблема, тем быстрее она будет решаться. Поэтому не надо говорить банальностей, а нужно деликатно, вежливо и очень конкретно поднимать важнейшие вопросы и проблемы в этой аудитории", – подчеркнул он.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.

https://ria.ru/20221001/uchitel_goda-1820606537.html

https://ria.ru/20220930/uchitel_goda-1820584174.html

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социальный навигатор, сергей кравцов, учитель года 2022, государственный кремлевский дворец, москва, россия, тюмень, общество, сн_образование