https://ria.ru/20221001/tuman-1820798646.html

Густой туман накрыл некоторые районы Москвы

Густой туман накрыл некоторые районы Москвы - РИА Новости, 01.10.2022

Густой туман накрыл некоторые районы Москвы

Густой туман наблюдается в некоторых районах столицы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:24

2022-10-01T08:24

2022-10-01T11:02

общество

москва

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820812435_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_fc2ceb7849ba4ec67a1c8c8b3eab1d0c.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Густой туман наблюдается в некоторых районах столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, сильный туман накрыл районы на юго-западе Москвы.Дымка наблюдается и в центре города.Такой же сильный туман ранее был в столице во вторник.Как ранее сообщал агентству ведущий специалист центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, начало октября обещает быть тёплым и сырым. При этом с 5 по 10 октября прогнозируется "старое бабье лето".

https://ria.ru/20220930/pogoda-1820576144.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Москву накрыл густой туман Москву накрыл густой туман 2022-10-01T08:24 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода