https://ria.ru/20221001/tuman-1820798646.html
Густой туман накрыл некоторые районы Москвы
Густой туман накрыл некоторые районы Москвы - РИА Новости, 01.10.2022
Густой туман накрыл некоторые районы Москвы
Густой туман наблюдается в некоторых районах столицы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:24
2022-10-01T08:24
2022-10-01T11:02
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Густой туман наблюдается в некоторых районах столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, сильный туман накрыл районы на юго-западе Москвы.Дымка наблюдается и в центре города.Такой же сильный туман ранее был в столице во вторник.Как ранее сообщал агентству ведущий специалист центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец, начало октября обещает быть тёплым и сырым. При этом с 5 по 10 октября прогнозируется "старое бабье лето".
https://ria.ru/20220930/pogoda-1820576144.html
москва
РИА Новости
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Москву накрыл густой туман
Москву накрыл густой туман
2022-10-01T08:24
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PT0M43S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
08:24 01.10.2022 (обновлено: 11:02 01.10.2022)
Густой туман накрыл некоторые районы Москвы
Туман накрыл юго-запад и центр Москвы