https://ria.ru/20221001/trass-1820900336.html

"Уходи!" Британцы набросились на Трасс после угроз в адрес Путина

"Уходи!" Британцы набросились на Трасс после угроз в адрес Путина - РИА Новости, 01.10.2022

"Уходи!" Британцы набросились на Трасс после угроз в адрес Путина

Пользователей Twitter возмутило заявление премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:04

2022-10-01T20:04

2022-10-01T20:15

россия

украина

лиз трасс

в мире

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814557012_0:54:2790:1623_1920x0_80_0_0_87cfb883199b4597dc7a15a7bfc3c9b0.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило заявление премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Ранее Трасс написала в социальной сети, что готова без колебаний принять дальнейшие меры, в том числе ввести новые санкции, чтобы парализовать "военную машину (президента России. — Прим. ред.) Владимира Путина". Она также добавила, что Великобритания "никогда не признает" Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.Пользователи сочли подобные слова неуместными, призвав прекратить тратить деньги на Украину и уделить большее внимание внутренним проблемам страны."Почему бы не сделать что-нибудь для британцев и не прекратить отправлять деньги на Украину?" — возмутился второй."Ее слова можно расшифровать примерно так: правительство без колебаний потратит наши деньги на оружие и другие вещи, пока мы испытываем трудности", — посетовал третий."Ваши санкции против России больше вредят Британии. Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине", — заметил еще один юзер."Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?" — задался вопросом другой."Поставь на первое место Британию, а не Украину. НАТО и США используют ее для ведения опосредованной войны с Россией. Я не помню, чтобы власти интересовались моим мнением по поводу этого", — заявил еще один комментатор.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20221001/bayden-1820819167.html

https://ria.ru/20221001/nato-1820804493.html

https://ria.ru/20221001/ukraina-1820812042.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, лиз трасс, в мире, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин