20:04 01.10.2022 (обновлено: 20:15 01.10.2022)
"Уходи!" Британцы набросились на Трасс после угроз в адрес Путина
Пользователей Twitter взбесили слова премьера Британии Трасс о санкциях из-за референдумов
© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило заявление премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее Трасс написала в социальной сети, что готова без колебаний принять дальнейшие меры, в том числе ввести новые санкции, чтобы парализовать "военную машину (президента России. — Прим. ред.) Владимира Путина". Она также добавила, что Великобритания "никогда не признает" Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.
Пользователи сочли подобные слова неуместными, призвав прекратить тратить деньги на Украину и уделить большее внимание внутренним проблемам страны.
"Вы не озвучиваете мнение большинства и уж точно не представляете мои интересы. Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться? Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности. < ...> С меня хватит!" — написал комментатор.
"Почему бы не сделать что-нибудь для британцев и не прекратить отправлять деньги на Украину?" — возмутился второй.
"Ее слова можно расшифровать примерно так: правительство без колебаний потратит наши деньги на оружие и другие вещи, пока мы испытываем трудности", — посетовал третий.
Вчера, 09:16Немцев поразила наглость Зеленского
"Ваши санкции против России больше вредят Британии. Вы должны были попытаться заключить мирное соглашение, но с самого начала пошли на эскалацию, заявив, что поддерживаете британских граждан, кто решил поучаствовать в боевых действиях на Украине", — заметил еще один юзер.
"Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост", — подчеркнул читатель.
"Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее?" — задался вопросом другой.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.