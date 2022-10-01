06:19 01.10.2022 (обновлено: 06:20 01.10.2022)
На конференции соотечественников призвали определить термин "русофобия"
Участники конференции соотечественников призвали юридически определить термин "русофобия"
Флаг России. Архивное фото
МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Участники XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии в итоговом документе призвали российских парламентариев разработать и внедрить в законодательство юридическое определение термина "русофобия".
"Просить Федеральное Собрание Российской Федерации на основе права законодательной инициативы разработать юридическое определение термина "русофобия" для использования данного термина в законодательной базе Российской Федерации и дальнейшего применения этой формулировки в международном праве", - говорится в резолюции, которую приняли участники проходившей в Коста-Рике конференции.
Как рассказал РИА Новости посол РФ в Коста-Рике Юрий Беджанян, беспокойство участников конференции из-за развития и усиления русофобии во многих странах, а также недопустимых действий властей, которые унижают и пытаются отменить русскую культуру, историю и язык, нашло отражение в конкретных предложениях итогового документа.
"Очень большую роль в этом плане, мы считаем, сыграет дальнейшее развитие законодательной базы и практической работы организаций соотечественников и Россотрудничества с тем, чтобы права и интересы наших граждан во всех отношениях - с точки зрения русского языка и с точки зрения положения в обществах, где они проживают, были защищены", - отметил Беджанян.