https://ria.ru/20221001/termin-1820794159.html

На конференции соотечественников призвали определить термин "русофобия"

На конференции соотечественников призвали определить термин "русофобия" - РИА Новости, 01.10.2022

На конференции соотечественников призвали определить термин "русофобия"

Участники XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии в итоговом документе призвали российских парламентариев... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T06:19

2022-10-01T06:19

2022-10-01T06:20

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

в мире

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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Участники XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии в итоговом документе призвали российских парламентариев разработать и внедрить в законодательство юридическое определение термина "русофобия".Как рассказал РИА Новости посол РФ в Коста-Рике Юрий Беджанян, беспокойство участников конференции из-за развития и усиления русофобии во многих странах, а также недопустимых действий властей, которые унижают и пытаются отменить русскую культуру, историю и язык, нашло отражение в конкретных предложениях итогового документа."Очень большую роль в этом плане, мы считаем, сыграет дальнейшее развитие законодательной базы и практической работы организаций соотечественников и Россотрудничества с тем, чтобы права и интересы наших граждан во всех отношениях - с точки зрения русского языка и с точки зрения положения в обществах, где они проживают, были защищены", - отметил Беджанян.

https://ria.ru/20220930/rusofobiya-1820624145.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, в мире