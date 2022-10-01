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На конференции соотечественников призвали определить термин "русофобия" - РИА Новости, 01.10.2022
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На конференции соотечественников призвали определить термин "русофобия"
На конференции соотечественников призвали определить термин "русофобия" - РИА Новости, 01.10.2022
На конференции соотечественников призвали определить термин "русофобия"
Участники XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии в итоговом документе призвали российских парламентариев... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:19
2022-10-01T06:20
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
в мире
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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Участники XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии в итоговом документе призвали российских парламентариев разработать и внедрить в законодательство юридическое определение термина "русофобия".Как рассказал РИА Новости посол РФ в Коста-Рике Юрий Беджанян, беспокойство участников конференции из-за развития и усиления русофобии во многих странах, а также недопустимых действий властей, которые унижают и пытаются отменить русскую культуру, историю и язык, нашло отражение в конкретных предложениях итогового документа."Очень большую роль в этом плане, мы считаем, сыграет дальнейшее развитие законодательной базы и практической работы организаций соотечественников и Россотрудничества с тем, чтобы права и интересы наших граждан во всех отношениях - с точки зрения русского языка и с точки зрения положения в обществах, где они проживают, были защищены", - отметил Беджанян.
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, в мире
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия, В мире
06:19 01.10.2022 (обновлено: 06:20 01.10.2022)
 
На конференции соотечественников призвали определить термин "русофобия"

Участники конференции соотечественников призвали юридически определить термин "русофобия"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МЕХИКО, 1 окт - РИА Новости. Участники XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии в итоговом документе призвали российских парламентариев разработать и внедрить в законодательство юридическое определение термина "русофобия".
"Просить Федеральное Собрание Российской Федерации на основе права законодательной инициативы разработать юридическое определение термина "русофобия" для использования данного термина в законодательной базе Российской Федерации и дальнейшего применения этой формулировки в международном праве", - говорится в резолюции, которую приняли участники проходившей в Коста-Рике конференции.
Как рассказал РИА Новости посол РФ в Коста-Рике Юрий Беджанян, беспокойство участников конференции из-за развития и усиления русофобии во многих странах, а также недопустимых действий властей, которые унижают и пытаются отменить русскую культуру, историю и язык, нашло отражение в конкретных предложениях итогового документа.
"Очень большую роль в этом плане, мы считаем, сыграет дальнейшее развитие законодательной базы и практической работы организаций соотечественников и Россотрудничества с тем, чтобы права и интересы наших граждан во всех отношениях - с точки зрения русского языка и с точки зрения положения в обществах, где они проживают, были защищены", - отметил Беджанян.
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РоссияВ мире
 
 
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