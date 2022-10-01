https://ria.ru/20221001/suverenitet-1820794467.html

На конференции соотечественников поддержали действия России

На конференции соотечественников поддержали действия России - РИА Новости, 01.10.2022

На конференции соотечественников поддержали действия России

Участники проходящей в Коста-Рике XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии поддержали проведение референдумов... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T06:29

2022-10-01T06:29

2022-10-01T09:43

в мире

россия

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МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Участники проходящей в Коста-Рике XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии поддержали проведение референдумов в освобожденных областях Украины и действия России по защите суверенитета, рассказал РИА Новости посол в Сан-Хосе Юрий Беджанян.Кроме того, в итоговом документе конференции выражается решительный протест против русофобии, усиливающейся с подачи Запада, попыток "отмены" России и преследования граждан. Его авторы призвали российский парламент разработать юридическое определение термина "русофобия" для применения в международном праве."Очень большую роль в этом плане, мы считаем, сыграет дальнейшее развитие законодательной базы и практической работы организаций соотечественников и Россотрудничества с тем, чтобы права и интересы наших граждан во всех отношениях — с точки зрения русского языка и с точки зрения положения в обществах, где они проживают, были защищены", — добавил Беджанян.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220930/pravda-1820729535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия