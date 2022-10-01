https://ria.ru/20221001/suverenitet-1820794467.html
На конференции соотечественников поддержали действия России
На конференции соотечественников поддержали действия России - РИА Новости, 01.10.2022
На конференции соотечественников поддержали действия России
Участники проходящей в Коста-Рике XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии поддержали проведение референдумов... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:29
2022-10-01T06:29
2022-10-01T09:43
в мире
россия
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МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Участники проходящей в Коста-Рике XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии поддержали проведение референдумов в освобожденных областях Украины и действия России по защите суверенитета, рассказал РИА Новости посол в Сан-Хосе Юрий Беджанян.Кроме того, в итоговом документе конференции выражается решительный протест против русофобии, усиливающейся с подачи Запада, попыток "отмены" России и преследования граждан. Его авторы призвали российский парламент разработать юридическое определение термина "русофобия" для применения в международном праве."Очень большую роль в этом плане, мы считаем, сыграет дальнейшее развитие законодательной базы и практической работы организаций соотечественников и Россотрудничества с тем, чтобы права и интересы наших граждан во всех отношениях — с точки зрения русского языка и с точки зрения положения в обществах, где они проживают, были защищены", — добавил Беджанян.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20220930/pravda-1820729535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия
06:29 01.10.2022 (обновлено: 09:43 01.10.2022)
На конференции соотечественников поддержали действия России
Участники конференции соотечественников поддержали действия России по защите суверенитета
МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Участники проходящей в Коста-Рике XIV конференции российских соотечественников в странах Америки, Новой Зеландии и Австралии поддержали проведение референдумов в освобожденных областях Украины и действия России по защите суверенитета, рассказал РИА Новости посол в Сан-Хосе Юрий Беджанян.
"Делегаты конференции высказали абсолютную поддержку действиям России по защите суверенитета, они с полным пониманием отнеслись к желаниям и стремлениям народов четырех субъектов — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей по проведению референдумов о присоединении к Российской Федерации. Это нашло свое отражение и в заявлении, и в резолюции участников конференции", — сказал дипломат.
Кроме того, в итоговом документе конференции выражается решительный протест против русофобии, усиливающейся с подачи Запада, попыток "отмены" России и преследования граждан. Его авторы призвали российский парламент разработать юридическое определение термина "русофобия" для применения в международном праве.
"Очень большую роль в этом плане, мы считаем, сыграет дальнейшее развитие законодательной базы и практической работы организаций соотечественников и Россотрудничества с тем, чтобы права и интересы наших граждан во всех отношениях — с точки зрения русского языка и с точки зрения положения в обществах, где они проживают, были защищены", — добавил Беджанян.
С 23 по 27 сентября в Донецкой
и Луганской
народных республиках, в Херсонской
и на освобожденных территориях Запорожской области
состоялись референдумы о присоединении к России. Во всех этих регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.