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Россия не применит ядерное оружие на Украине, заявили США - РИА Новости, 01.10.2022
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Россия не применит ядерное оружие на Украине, заявили США
Россия не применит ядерное оружие на Украине, заявили США - РИА Новости, 01.10.2022
Россия не применит ядерное оружие на Украине, заявили США
Администрация США на данном этапе не видит оснований считать, что власти РФ приняли решение о применении ядерного оружия на Украине, заявил в субботу глава... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:14
2022-10-01T18:36
в мире
россия
сша
украина
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Администрация США на данном этапе не видит оснований считать, что власти РФ приняли решение о применении ядерного оружия на Украине, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин."На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что (президент РФ Владимир Путин) принял такое решение", - сказал Остин в интервью журналисту телеканала CNN Фариду Закарии.По словам главы Пентагона, США в недавних контактах с Россией на высоком уровне донесли свои озабоченности касательно возможности применения Москвой ядерного оружия. При этом, отвечая на вопрос о том, имели ли в недавнем прошлом контакты между министрами обороны РФ и США, Остин сказал, что таковых не было.Министра обороны США также попросили прокомментировать, не опасается ли он, что наступление войск Украины на территории, которые по итогам референдумов перешли в состав России, выводит эскалацию конфликта и риск применения ядерного оружия на небывалый уровень."Что мы ожидаем, так это то, что ВСУ продолжат наступать, стремясь вернуть все свои территории в пределах суверенных границ Украины. Я не думаю, что этот процесс прекратится, и мы продолжим поддерживать усилия украинской стороны", - подчеркнул Остин.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221001/ukraina-1820812042.html
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в мире, россия, сша, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Владимир Путин
18:14 01.10.2022 (обновлено: 18:36 01.10.2022)
 
Россия не применит ядерное оружие на Украине, заявили США

Пентагон: США не думают, что Россия приняла решение применить ядерное оружие на Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Администрация США на данном этапе не видит оснований считать, что власти РФ приняли решение о применении ядерного оружия на Украине, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.
"На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что (президент РФ Владимир Путин) принял такое решение", - сказал Остин в интервью журналисту телеканала CNN Фариду Закарии.
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По словам главы Пентагона, США в недавних контактах с Россией на высоком уровне донесли свои озабоченности касательно возможности применения Москвой ядерного оружия. При этом, отвечая на вопрос о том, имели ли в недавнем прошлом контакты между министрами обороны РФ и США, Остин сказал, что таковых не было.
Министра обороны США также попросили прокомментировать, не опасается ли он, что наступление войск Украины на территории, которые по итогам референдумов перешли в состав России, выводит эскалацию конфликта и риск применения ядерного оружия на небывалый уровень.
"Что мы ожидаем, так это то, что ВСУ продолжат наступать, стремясь вернуть все свои территории в пределах суверенных границ Украины. Я не думаю, что этот процесс прекратится, и мы продолжим поддерживать усилия украинской стороны", - подчеркнул Остин.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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