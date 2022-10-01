18:14 01.10.2022 (обновлено: 18:36 01.10.2022)
Россия не применит ядерное оружие на Украине, заявили США
Пентагон: США не думают, что Россия приняла решение применить ядерное оружие на Украине
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Администрация США на данном этапе не видит оснований считать, что власти РФ приняли решение о применении ядерного оружия на Украине, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.
"На данном этапе я не вижу ничего, что привело бы меня к заключению, что (президент РФ Владимир Путин) принял такое решение", - сказал Остин в интервью журналисту телеканала CNN Фариду Закарии.
По словам главы Пентагона, США в недавних контактах с Россией на высоком уровне донесли свои озабоченности касательно возможности применения Москвой ядерного оружия. При этом, отвечая на вопрос о том, имели ли в недавнем прошлом контакты между министрами обороны РФ и США, Остин сказал, что таковых не было.
Министра обороны США также попросили прокомментировать, не опасается ли он, что наступление войск Украины на территории, которые по итогам референдумов перешли в состав России, выводит эскалацию конфликта и риск применения ядерного оружия на небывалый уровень.
"Что мы ожидаем, так это то, что ВСУ продолжат наступать, стремясь вернуть все свои территории в пределах суверенных границ Украины. Я не думаю, что этот процесс прекратится, и мы продолжим поддерживать усилия украинской стороны", - подчеркнул Остин.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.