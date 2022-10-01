https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820874052.html

Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки

Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 01.10.2022

Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки

Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:10

2022-10-01T17:10

2022-10-01T17:34

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки сбито 14 украинских БЛА над ДНР, Харьковской, Херсонской и Николаевской областями.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

россия

новая каховка

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, новая каховка, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины