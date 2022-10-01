https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820874052.html
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 01.10.2022
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки
Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:10
2022-10-01T17:10
2022-10-01T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
новая каховка
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки сбито 14 украинских БЛА над ДНР, Харьковской, Херсонской и Николаевской областями.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, новая каховка, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Новая Каховка, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
17:10 01.10.2022 (обновлено: 17:34 01.10.2022)
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки
Минобороны России: ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS