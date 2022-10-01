Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820874052.html
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 01.10.2022
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки
Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:10
2022-10-01T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
новая каховка
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804972362_0:0:2593:1460_1920x0_80_0_0_baceedd91a34a70473a18ebab40e56c8.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки сбито 14 украинских БЛА над ДНР, Харьковской, Херсонской и Николаевской областями.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
россия
новая каховка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804972362_209:0:2434:1669_1920x0_80_0_0_911f5d43ae501fbf9e45ad19d0977fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, новая каховка, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Новая Каховка, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
17:10 01.10.2022 (обновлено: 17:34 01.10.2022)
 
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS за сутки

Минобороны России: ПВО за сутки сбила 14 украинских дронов и семь снарядов HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 7 снарядов украинских РСЗО HIMARS, две противорадарные ракеты HARM, а также 14 беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"Уничтожены в воздухе семь снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области. Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за сутки сбито 14 украинских БЛА над ДНР, Харьковской, Херсонской и Николаевской областями.
Пулеметчик подразделения Барс-16 (Кубань) на передовой на окраине Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Ударим там, где нас не ждут". Куда будет наступать украинская армия
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНовая КаховкаУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала