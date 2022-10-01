https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820871787.html
Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления
Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 01.10.2022
Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления
ВС РФ поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и Николаевской области, также 68 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 153... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:01
2022-10-01T17:01
2022-10-01T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и Николаевской области, также 68 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 153 районах, заявили в Минобороны России."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Артемовск, Северск Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20221001/avdeevka-1820825910.html
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:01 01.10.2022 (обновлено: 17:34 01.10.2022)
Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления
Российские ВС поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и в Николаевской области