https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820871787.html

Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления

Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 01.10.2022

Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления

ВС РФ поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и Николаевской области, также 68 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 153... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:01

2022-10-01T17:01

2022-10-01T17:34

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и Николаевской области, также 68 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 153 районах, заявили в Минобороны России."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Артемовск, Северск Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20221001/avdeevka-1820825910.html

николаевская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)