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Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 01.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820871787.html
Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления
Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 01.10.2022
Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления
ВС РФ поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и Николаевской области, также 68 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 153... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:01
2022-10-01T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и Николаевской области, также 68 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 153 районах, заявили в Минобороны России."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Артемовск, Северск Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20221001/avdeevka-1820825910.html
николаевская область
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безопасность, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:01 01.10.2022 (обновлено: 17:34 01.10.2022)
 
Российские военные поразили шесть украинских пунктов управления

Российские ВС поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и в Николаевской области

© РИА НовостиАвиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВС РФ поразили шесть украинских пунктов управления в ДНР и Николаевской области, также 68 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 153 районах, заявили в Минобороны России.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Ямполь, Артемовск, Северск Донецкой Народной Республики, Новоандреевка, Гуляйполе Запорожской области, полигон Николаевской области, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах", - говорится в сообщении.
Кадры взаимодействия беспилотника и артиллерии при обнаружения и уничтожения укреппункта ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:51В мире
Опубликовано видео уничтожения укрепрайона ВСУ под Авдеевкой
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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