https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820807082.html
Опубликовано видео взаимодействия БПЛА и тяжелой артиллерии под Донецком
Опубликовано видео взаимодействия БПЛА и тяжелой артиллерии под Донецком - РИА Новости, 01.10.2022
Опубликовано видео взаимодействия БПЛА и тяжелой артиллерии под Донецком
Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали видео взаимодействия беспилотника и тяжелой артиллерии на авдеевском направлении под Донецком. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:43
2022-10-01T09:43
2022-10-01T11:01
специальная военная операция на украине
авдеевка
донбасс
донецкая народная республика
донецкая область
вооруженные силы украины
гиацинт (пушка)
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали видео взаимодействия беспилотника и тяжелой артиллерии на авдеевском направлении под Донецком.На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, можно наблюдать, как российские военнослужащие обнаруживают и уничтожают украинский укрепленный пункт.На записи с беспилотника хорошо видно перемещение украинских боевиков на западной окраине Авдеевки. После обнаружения укрепрайон поразили выстрелом из САУ "Гиацинт" калибра 152 миллиметра.Гаубица отечественного производства предназначена для подавления пунктов управления, уничтожения огневых средств, оборонительных сооружений, живой силы и техники противника на расстоянии до 28 километров.
https://ria.ru/20220912/udary-1816143844.html
авдеевка
донбасс
донецкая народная республика
донецкая область
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Кадры взаимодействия беспилотника и артиллерии при обнаружения и уничтожения укреппункта ВСУ
Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали взаимодействие беспилотника и артиллерии.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, обнаружение и уничтожение укрепленного пункта украинских войск на окраине Авдеевки.
2022-10-01T09:43
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PT0M25S
РИА Новости
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авдеевка, донбасс, донецкая народная республика, донецкая область, вооруженные силы украины, гиацинт (пушка), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Гиацинт (пушка), Безопасность
09:43 01.10.2022 (обновлено: 11:01 01.10.2022)
Опубликовано видео взаимодействия БПЛА и тяжелой артиллерии под Донецком
Бойцы 1-й Славянской бригады показали видео взаимодействия тяжелой артиллерии с БПЛА