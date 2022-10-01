В Москве стартует фестиваль моноспектаклей SOLO

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сегодня, 1 октября, в Москве открывается международный фестиваль моноспектаклей SOLO 2022. Моноспектакль – это сценическое действо, где исполнителем выступает только один актер или актриса. В четырнадцатый раз Союз театральных деятелей России и Театральный центр "На Страстном" покажут публике лучшие постановки в этом жанре.В этом году у фестиваля большая программа: по словам Арьковой, организаторам поступило более 120 заявок на участие, из которых они выбрали 19 работ.Темы, к которым обращаются участники SOLO в этом году, очень разные, но почти все они обращаются к осмыслению русской культуры. Тюменский театр анализирует личность Ван Гога, "Поиск" из Лесосибирска пытается разгадать тайну пушкинского наследия, взяв в компанию "следователей" Федора Достоевского, Петра Чайковского и Даниила Хармса. Проект Drama & Physical Theatre из Москвы изучает Достоевского через световые и звуковые эффекты. Яна Лихотина из Вологды рассказывает о трагичной судьбе Варлама Шаламова и его поэзии.Фестиваль всегда позиционировал себя как международный и в этом году, несмотря на все сложности, не потерял своего статуса. Зрители увидят постановку "Не обо мне" Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера. Его представители приехали в Москву из Абхазии. Главную и единственную роль в нем играет "приглашенная звезда" местного театра – заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Армении Вера Бабичева.Кроме того, москвичи и гости столицы увидят спектакли постановщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска, Петропавловска-Камчатского, Тюмени, Вологды, Владимира, Нижневартовска и Великих Лук. Всего в SOLO примут участие 11 государственных театров и шесть независимых проектов.Показы пройдут на двух площадках: в Театральном центре "На Страстном" и в Боярских палатах Союза театральных деятелей России.Фестиваль продлится до 10 октября.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сегодня, 1 октября, в Москве открывается международный фестиваль моноспектаклей SOLO 2022.
Моноспектакль – это сценическое действо, где исполнителем выступает только один актер или актриса. В четырнадцатый раз Союз театральных деятелей России и Театральный центр "На Страстном" покажут публике лучшие постановки в этом жанре.
"Это очень сложный жанр, не каждый актер может с ним справиться, – говорит Яна Арькова, арт-менеджер фестиваля SOLO. – Артист со сцены вступает в поединок с залом и очень часто побеждает. Декорации и вспомогательные эффекты могут производить впечатление, главным всегда остается человек. Он держит зал с помощью своей энергии и силы".
В этом году у фестиваля большая программа: по словам Арьковой, организаторам поступило более 120 заявок на участие, из которых они выбрали 19 работ.
Темы, к которым обращаются участники SOLO в этом году, очень разные, но почти все они обращаются к осмыслению русской культуры. Тюменский театр анализирует личность Ван Гога, "Поиск" из Лесосибирска пытается разгадать тайну пушкинского наследия, взяв в компанию "следователей" Федора Достоевского, Петра Чайковского и Даниила Хармса. Проект Drama & Physical Theatre из Москвы изучает Достоевского через световые и звуковые эффекты. Яна Лихотина из Вологды рассказывает о трагичной судьбе Варлама Шаламова и его поэзии.
Фестиваль всегда позиционировал себя как международный и в этом году, несмотря на все сложности, не потерял своего статуса. Зрители увидят постановку "Не обо мне" Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера. Его представители приехали в Москву из Абхазии. Главную и единственную роль в нем играет "приглашенная звезда" местного театра – заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Армении Вера Бабичева.
Кроме того, москвичи и гости столицы увидят спектакли постановщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска, Петропавловска-Камчатского, Тюмени, Вологды, Владимира, Нижневартовска и Великих Лук. Всего в SOLO примут участие 11 государственных театров и шесть независимых проектов.
Показы пройдут на двух площадках: в Театральном центре "На Страстном" и в Боярских палатах Союза театральных деятелей России.
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