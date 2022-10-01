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В Москве стартует фестиваль моноспектаклей SOLO - РИА Новости, 01.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221001/solo-1820621154.html
В Москве стартует фестиваль моноспектаклей SOLO
В Москве стартует фестиваль моноспектаклей SOLO - РИА Новости, 01.10.2022
В Москве стартует фестиваль моноспектаклей SOLO
Сегодня, 1 октября, в Москве открывается международный фестиваль моноспектаклей SOLO 2022. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T07:00
2022-10-01T07:00
культура
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на страстном (театральный центр)
solo (фестиваль)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сегодня, 1 октября, в Москве открывается международный фестиваль моноспектаклей SOLO 2022. Моноспектакль – это сценическое действо, где исполнителем выступает только один актер или актриса. В четырнадцатый раз Союз театральных деятелей России и Театральный центр "На Страстном" покажут публике лучшие постановки в этом жанре.В этом году у фестиваля большая программа: по словам Арьковой, организаторам поступило более 120 заявок на участие, из которых они выбрали 19 работ.Темы, к которым обращаются участники SOLO в этом году, очень разные, но почти все они обращаются к осмыслению русской культуры. Тюменский театр анализирует личность Ван Гога, "Поиск" из Лесосибирска пытается разгадать тайну пушкинского наследия, взяв в компанию "следователей" Федора Достоевского, Петра Чайковского и Даниила Хармса. Проект Drama &amp; Physical Theatre из Москвы изучает Достоевского через световые и звуковые эффекты. Яна Лихотина из Вологды рассказывает о трагичной судьбе Варлама Шаламова и его поэзии.Фестиваль всегда позиционировал себя как международный и в этом году, несмотря на все сложности, не потерял своего статуса. Зрители увидят постановку "Не обо мне" Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера. Его представители приехали в Москву из Абхазии. Главную и единственную роль в нем играет "приглашенная звезда" местного театра – заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Армении Вера Бабичева.Кроме того, москвичи и гости столицы увидят спектакли постановщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска, Петропавловска-Камчатского, Тюмени, Вологды, Владимира, Нижневартовска и Великих Лук. Всего в SOLO примут участие 11 государственных театров и шесть независимых проектов.Показы пройдут на двух площадках: в Театральном центре "На Страстном" и в Боярских палатах Союза театральных деятелей России.Фестиваль продлится до 10 октября.
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новости культуры, куда сходить , театр, на страстном (театральный центр), solo (фестиваль)
Культура, Новости культуры, куда сходить , Театр, На Страстном (театральный центр), Solo (фестиваль)
07:00 01.10.2022
 
В Москве стартует фестиваль моноспектаклей SOLO

В Москве открывается 14-ый международный театральный фестиваль SOLO

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"Спектакль "Ухо Ван Гога" (Тюменский драматический театр, Тюмень)
Спектакль Ухо Ван Гога (Тюменский драматический театр, Тюмень) - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сегодня, 1 октября, в Москве открывается международный фестиваль моноспектаклей SOLO 2022.
Моноспектакль – это сценическое действо, где исполнителем выступает только один актер или актриса. В четырнадцатый раз Союз театральных деятелей России и Театральный центр "На Страстном" покажут публике лучшие постановки в этом жанре.
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

Спектакль "Сон смешного человека" (РАМТ, Москва)

Сон смешного человека (РАМТ)
1 из 4

Спектакль "Сон смешного человека" (РАМТ, Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

Постановка "Спасти камер-юнкера Пушкина" (Камчатское отделение СТД РФ, Петропавловск-Камчатский)

Спасти камер-юнкера Пушкина (Камчатка)
2 из 4

Постановка "Спасти камер-юнкера Пушкина" (Камчатское отделение СТД РФ, Петропавловск-Камчатский)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

Спектакль "Палач" (Drama & Physical Theatre, Anton Mozgalev, Москва)

Палач (Антон Мозгалев)
3 из 4

Спектакль "Палач" (Drama & Physical Theatre, Anton Mozgalev, Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

Постановка "Хочу в Париж" (Городской драматический театр, Нижневартовск)

Хочу в Париж (Нижневартовск)
4 из 4

Постановка "Хочу в Париж" (Городской драматический театр, Нижневартовск)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
1 из 4

Спектакль "Сон смешного человека" (РАМТ, Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
2 из 4

Постановка "Спасти камер-юнкера Пушкина" (Камчатское отделение СТД РФ, Петропавловск-Камчатский)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
3 из 4

Спектакль "Палач" (Drama & Physical Theatre, Anton Mozgalev, Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
4 из 4

Постановка "Хочу в Париж" (Городской драматический театр, Нижневартовск)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
"Это очень сложный жанр, не каждый актер может с ним справиться, – говорит Яна Арькова, арт-менеджер фестиваля SOLO. – Артист со сцены вступает в поединок с залом и очень часто побеждает. Декорации и вспомогательные эффекты могут производить впечатление, главным всегда остается человек. Он держит зал с помощью своей энергии и силы".
В этом году у фестиваля большая программа: по словам Арьковой, организаторам поступило более 120 заявок на участие, из которых они выбрали 19 работ.
Темы, к которым обращаются участники SOLO в этом году, очень разные, но почти все они обращаются к осмыслению русской культуры. Тюменский театр анализирует личность Ван Гога, "Поиск" из Лесосибирска пытается разгадать тайну пушкинского наследия, взяв в компанию "следователей" Федора Достоевского, Петра Чайковского и Даниила Хармса. Проект Drama & Physical Theatre из Москвы изучает Достоевского через световые и звуковые эффекты. Яна Лихотина из Вологды рассказывает о трагичной судьбе Варлама Шаламова и его поэзии.
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

Постановка "Тюремный психолог" (Проект Дарьи Михайловой, Москва)

Тюремный психолог
1 из 5

Постановка "Тюремный психолог" (Проект Дарьи Михайловой, Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

Спектакль "Дневник писателя" (Городской драматический театр "Поиск", Лесосибирск)

Дневник писателя (Лесосибирск)
2 из 5

Спектакль "Дневник писателя" (Городской драматический театр "Поиск", Лесосибирск)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

Постановка "Капитал" (Камерный театр "Среда 21", Москва)

Капитал
3 из 5

Постановка "Капитал" (Камерный театр "Среда 21", Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

Постановка "Не обо мне" (Государственный русский театр драмы имени Ф.А. Искандера , Сухум, Абхазия)

Не обо мне (Абхазия)
4 из 5

Постановка "Не обо мне" (Государственный русский театр драмы имени Ф.А. Искандера , Сухум, Абхазия)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"

Спектакль "Говорит Москва" (МХТ, Москва)

Говорит Москва (МХТ)
5 из 5

Спектакль "Говорит Москва" (МХТ, Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
1 из 5

Постановка "Тюремный психолог" (Проект Дарьи Михайловой, Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
2 из 5

Спектакль "Дневник писателя" (Городской драматический театр "Поиск", Лесосибирск)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
3 из 5

Постановка "Капитал" (Камерный театр "Среда 21", Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
4 из 5

Постановка "Не обо мне" (Государственный русский театр драмы имени Ф.А. Искандера , Сухум, Абхазия)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
5 из 5

Спектакль "Говорит Москва" (МХТ, Москва)

© Фото : предоставлено пресс-службой Театрального центра СТД РФ "На Страстном"
Фестиваль всегда позиционировал себя как международный и в этом году, несмотря на все сложности, не потерял своего статуса. Зрители увидят постановку "Не обо мне" Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера. Его представители приехали в Москву из Абхазии. Главную и единственную роль в нем играет "приглашенная звезда" местного театра – заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Армении Вера Бабичева.
Кроме того, москвичи и гости столицы увидят спектакли постановщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска, Петропавловска-Камчатского, Тюмени, Вологды, Владимира, Нижневартовска и Великих Лук. Всего в SOLO примут участие 11 государственных театров и шесть независимых проектов.
Показы пройдут на двух площадках: в Театральном центре "На Страстном" и в Боярских палатах Союза театральных деятелей России.
Фестиваль продлится до 10 октября.
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КультураНовости культурыкуда сходитьТеатрНа Страстном (театральный центр)Solo (фестиваль)
 
 
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