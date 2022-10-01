https://ria.ru/20221001/saratov-1820913917.html

В Саратовской области пообещали помочь мобилизованным с закупкой снаряжения

В Саратовской области пообещали помочь мобилизованным с закупкой снаряжения - РИА Новости, 01.10.2022

В Саратовской области пообещали помочь мобилизованным с закупкой снаряжения

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал в случае необходимости дополнительного снабжения закупить для мобилизованных жителей региона аптечки,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:04

2022-10-01T22:04

2022-10-01T22:04

роман бусаргин

здоровье - общество

саратовская область

россия

частичная мобилизация в россии

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САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал в случае необходимости дополнительного снабжения закупить для мобилизованных жителей региона аптечки, рюкзаки и термобелье за счет резервного фонда областного правительства."Сегодня встретился с мобилизованными гражданами, которые сейчас находятся в одном из распределительных пунктов. Перед тем, как их отправят выполнять боевые задачи, они будут полностью укомплектованы. Закупим при необходимости аптечки, рюкзаки, термобелье и другие нужные вещи. Выделили на это средства из резервного фонда", - написал Бусаргин в Telegram-канале.По его словам, на встрече у мобилизованных была возможность задать любой вопрос."Будем максимально помогать. Неважно, касается это кредитных каникул или других личных моментов. Проводил аналогичную встречу в учебном центре. На сегодняшний день 90 процентов вопросов, озвученных там, уже отработаны: дети устроены в детские сады, организованы медицинская помощь родным и ускоренная регистрация браков", - отметил он.Глава региона напомнил, что продолжает работу горячая линия в правительстве региона для родственников мобилизованных, на нее два дня поступило более 70 обращений. "По каждому (обращению) оперативно принимаем индивидуальные решения... Много обращений поступает от вас в комментариях (в соцсетях). Все отслеживаю. Проводим по ним проверки", - добавил он.Ранее Бусаргин говорил, что к 25 сентября в регионе отменены два ошибочных решения о призыве в рамках частичной мобилизации. Он подчеркнул, что последует незамедлительная реакция на все случаи, когда под частичную мобилизацию попадают граждане, не подходящие под установленные критерии, "перегибы или ошибки на местах недопустимы". Позднее мининформпечати области сообщило, что регион активно выполняет задание по частичной мобилизации, отправка в войска мобилизованных идет организованно. Зампред областной думы Татьяна Ерохина ("Единая Россия") отметила, что 27 сентября в регионе отменили еще три ошибочных решения о призыве.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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саратовская область

россия

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"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем 21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины. 2022-10-01T22:04 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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роман бусаргин, здоровье - общество, саратовская область, россия, частичная мобилизация в россии