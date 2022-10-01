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США пригрозили "более агрессивно" вводить санкции за поддержку России - РИА Новости, 01.10.2022
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США пригрозили "более агрессивно" вводить санкции за поддержку России
США пригрозили "более агрессивно" вводить санкции за поддержку России - РИА Новости, 01.10.2022
США пригрозили "более агрессивно" вводить санкции за поддержку России
США готовы "более агрессивно" применять санкции в отношении третьих стран за поддержку России, следует из документа, опубликованного американским минфином. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T04:41
2022-10-01T04:41
в мире
санкции в отношении россии
россия
сша
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. США готовы "более агрессивно" применять санкции в отношении третьих стран за поддержку России, следует из документа, опубликованного американским минфином.В нем говорится, что Штаты готовы использовать санкции для "преследования" лиц, которые оказывают поддержку находящимся под американскими санкциями или поддерживают "подсанкционную деятельность".В ведомстве заявили, что санкции в отношении структур из третьих стран могут последовать за "существенные сделки" по оказанию материальной поддержки Вооруженным силам России или российскому оборонно-промышленному сектору. В документе также говорится, что администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на освобожденных территориях и в Донбассе.Ранее стало известно, что США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за нарушение мер экспортного контроля в отношении России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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в мире, санкции в отношении россии, россия, сша, донбасс, владимир путин
В мире, Санкции в отношении России, Россия, США, Донбасс, Владимир Путин
04:41 01.10.2022
 
США пригрозили "более агрессивно" вводить санкции за поддержку России

Минфин США пригрозил "агрессивнее" наказывать третьи страны за поддержку России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. США готовы "более агрессивно" применять санкции в отношении третьих стран за поддержку России, следует из документа, опубликованного американским минфином.
В нем говорится, что Штаты готовы использовать санкции для "преследования" лиц, которые оказывают поддержку находящимся под американскими санкциями или поддерживают "подсанкционную деятельность".
В ведомстве заявили, что санкции в отношении структур из третьих стран могут последовать за "существенные сделки" по оказанию материальной поддержки Вооруженным силам России или российскому оборонно-промышленному сектору. В документе также говорится, что администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на освобожденных территориях и в Донбассе.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за нарушение мер экспортного контроля в отношении России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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В миреСанкции в отношении РоссииРоссияСШАДонбассВладимир Путин
 
 
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