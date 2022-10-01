США пригрозили "более агрессивно" вводить санкции за поддержку России
Минфин США пригрозил "агрессивнее" наказывать третьи страны за поддержку России
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. США готовы "более агрессивно" применять санкции в отношении третьих стран за поддержку России, следует из документа, опубликованного американским минфином.
В нем говорится, что Штаты готовы использовать санкции для "преследования" лиц, которые оказывают поддержку находящимся под американскими санкциями или поддерживают "подсанкционную деятельность".
В ведомстве заявили, что санкции в отношении структур из третьих стран могут последовать за "существенные сделки" по оказанию материальной поддержки Вооруженным силам России или российскому оборонно-промышленному сектору. В документе также говорится, что администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на освобожденных территориях и в Донбассе.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за нарушение мер экспортного контроля в отношении России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создает Запад.