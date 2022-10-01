https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html
Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией
Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 01.10.2022
Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией
Президент Молдавии Майя Санду заявила во время брифинга, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя. На это обратил... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:38
2022-10-01T18:38
2022-10-01T19:00
в мире
майя санду
йоханнес хан
украина
россия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_acc9db98bcefe56ea9c8a9f32318bebd.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила во время брифинга, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя. На это обратил внимание Sputnik Молдова."Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы", — сказала она во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.Действующая власть в Молдавии не в первый раз позволяет себе антироссийские заявления. Например, накануне Санду осудила присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, назвав референдумы незаконными.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что вина за нынешнюю эскалацию ситуации на Украине лежит именно на плечах Киева.
https://ria.ru/20220627/frantsiya-1798572739.html
https://ria.ru/20220504/sandu-1786706389.html
украина
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_e7843e7ad9db77e7b986dd9441d9cd59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, йоханнес хан, украина, россия, молдавия
В мире, Майя Санду, Йоханнес Хан, Украина, Россия, Молдавия
18:38 01.10.2022 (обновлено: 19:00 01.10.2022)
Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией
Президент Молдавии Санду оговорилась и обвинила Украину в развязывании конфликта