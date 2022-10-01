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Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 01.10.2022
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Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией
Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 01.10.2022
Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией
Президент Молдавии Майя Санду заявила во время брифинга, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя. На это обратил... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:38
2022-10-01T19:00
в мире
майя санду
йоханнес хан
украина
россия
молдавия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила во время брифинга, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя. На это обратил внимание Sputnik Молдова."Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы", — сказала она во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.Действующая власть в Молдавии не в первый раз позволяет себе антироссийские заявления. Например, накануне Санду осудила присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, назвав референдумы незаконными.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что вина за нынешнюю эскалацию ситуации на Украине лежит именно на плечах Киева.
https://ria.ru/20220627/frantsiya-1798572739.html
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в мире, майя санду, йоханнес хан, украина, россия, молдавия
В мире, Майя Санду, Йоханнес Хан, Украина, Россия, Молдавия
18:38 01.10.2022 (обновлено: 19:00 01.10.2022)
 
Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией

Президент Молдавии Санду оговорилась и обвинила Украину в развязывании конфликта

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила во время брифинга, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя. На это обратил внимание Sputnik Молдова.
"Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы", — сказала она во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.
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Действующая власть в Молдавии не в первый раз позволяет себе антироссийские заявления. Например, накануне Санду осудила присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, назвав референдумы незаконными.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что вина за нынешнюю эскалацию ситуации на Украине лежит именно на плечах Киева.
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