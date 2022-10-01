https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html

Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией

Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 01.10.2022

Санду оговорилась и сказала правду о роли Украины в конфликте с Россией

Президент Молдавии Майя Санду заявила во время брифинга, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя. На это обратил... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T18:38

2022-10-01T18:38

2022-10-01T19:00

в мире

майя санду

йоханнес хан

украина

россия

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_acc9db98bcefe56ea9c8a9f32318bebd.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила во время брифинга, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, а затем поправила саму себя. На это обратил внимание Sputnik Молдова."Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы", — сказала она во время выступления по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.Действующая власть в Молдавии не в первый раз позволяет себе антироссийские заявления. Например, накануне Санду осудила присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, назвав референдумы незаконными.Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что вина за нынешнюю эскалацию ситуации на Украине лежит именно на плечах Киева.

https://ria.ru/20220627/frantsiya-1798572739.html

https://ria.ru/20220504/sandu-1786706389.html

украина

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, майя санду, йоханнес хан, украина, россия, молдавия