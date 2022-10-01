https://ria.ru/20221001/samolet-1820889593.html
На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет
На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет - РИА Новости, 01.10.2022
На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет
У самолета, выкатившегося за ВПП на аэродроме Бельбек, частично сработал боекомплект, пилот катапультировался, пожар уже потушен, сообщил губернатор Севастополя РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:52
2022-10-01T18:52
2022-10-01T19:13
происшествия
бельбек
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820883651_0:444:507:729_1920x0_80_0_0_5b8cf043c00e118997cba587a2451a8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. У самолета, выкатившегося за ВПП на аэродроме Бельбек, частично сработал боекомплект, пилот катапультировался, пожар уже потушен, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся на аэродроме "Бельбек" в Севастополе, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев."По ситуации на Бельбеке. Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
бельбек
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820883651_0:395:507:775_1920x0_80_0_0_832fcd3fc1f1285620b923fa47fd895a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бельбек, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Бельбек, Севастополь, Михаил Развожаев
18:52 01.10.2022 (обновлено: 19:13 01.10.2022)
На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет
Губернатор Севастополя Развожаев: на аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет