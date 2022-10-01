https://ria.ru/20221001/samolet-1820889593.html

На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет

На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет - РИА Новости, 01.10.2022

На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет

У самолета, выкатившегося за ВПП на аэродроме Бельбек, частично сработал боекомплект, пилот катапультировался, пожар уже потушен, сообщил губернатор Севастополя РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T18:52

2022-10-01T18:52

2022-10-01T19:13

происшествия

бельбек

севастополь

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820883651_0:444:507:729_1920x0_80_0_0_5b8cf043c00e118997cba587a2451a8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. У самолета, выкатившегося за ВПП на аэродроме Бельбек, частично сработал боекомплект, пилот катапультировался, пожар уже потушен, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся на аэродроме "Бельбек" в Севастополе, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев."По ситуации на Бельбеке. Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

бельбек

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, бельбек, севастополь, михаил развожаев