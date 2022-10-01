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На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет - РИА Новости, 01.10.2022
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На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет
На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет - РИА Новости, 01.10.2022
На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет
У самолета, выкатившегося за ВПП на аэродроме Бельбек, частично сработал боекомплект, пилот катапультировался, пожар уже потушен, сообщил губернатор Севастополя РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:52
2022-10-01T19:13
происшествия
бельбек
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. У самолета, выкатившегося за ВПП на аэродроме Бельбек, частично сработал боекомплект, пилот катапультировался, пожар уже потушен, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся на аэродроме "Бельбек" в Севастополе, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев."По ситуации на Бельбеке. Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
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происшествия, бельбек, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Бельбек, Севастополь, Михаил Развожаев
18:52 01.10.2022 (обновлено: 19:13 01.10.2022)
 
На аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет

Губернатор Севастополя Развожаев: на аэродроме Бельбек потушили загоревшийся самолет

© Скриншот видео очевидцаСитуация на аэродроме "Бельбек" в Севастополе
Ситуация на аэродроме Бельбек в Севастополе
© Скриншот видео очевидца
Ситуация на аэродроме "Бельбек" в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. У самолета, выкатившегося за ВПП на аэродроме Бельбек, частично сработал боекомплект, пилот катапультировался, пожар уже потушен, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся на аэродроме "Бельбек" в Севастополе, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев.
"По ситуации на Бельбеке. Самолёт при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияБельбекСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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