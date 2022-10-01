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На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся
На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся - РИА Новости, 01.10.2022
На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся
В Севастополе на аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:21
2022-10-01T18:21
2022-10-01T19:10
севастополь
бельбек
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михаил развожаев
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Севастополе на аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие", — написал он.Как позднее уточнил Развожаев, в самолете произошел частичный подрыв боекомплекта, но пилот успел эвакуироваться. Пожар удалось быстро потушить, аэродром не пострадал, добавил он.
https://ria.ru/20220609/vozgoranie-1794404284.html
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севастополь, бельбек, происшествия, михаил развожаев
Севастополь, Бельбек, Происшествия, Михаил Развожаев
18:21 01.10.2022 (обновлено: 19:10 01.10.2022)
На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о загоревшемся самолете на аэродроме Бельбек