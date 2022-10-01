https://ria.ru/20221001/samolet-1820882467.html

На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся - РИА Новости, 01.10.2022

На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

В Севастополе на аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T18:21

2022-10-01T18:21

2022-10-01T19:10

севастополь

бельбек

происшествия

михаил развожаев

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Севастополе на аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие", — написал он.Как позднее уточнил Развожаев, в самолете произошел частичный подрыв боекомплекта, но пилот успел эвакуироваться. Пожар удалось быстро потушить, аэродром не пострадал, добавил он.

https://ria.ru/20220609/vozgoranie-1794404284.html

севастополь

бельбек

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севастополь, бельбек, происшествия, михаил развожаев