Рейтинг@Mail.ru
На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/samolet-1820882467.html
На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся
На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся - РИА Новости, 01.10.2022
На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся
В Севастополе на аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T18:21
2022-10-01T19:10
севастополь
бельбек
происшествия
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820883651_0:444:507:729_1920x0_80_0_0_5b8cf043c00e118997cba587a2451a8e.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Севастополе на аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие", — написал он.Как позднее уточнил Развожаев, в самолете произошел частичный подрыв боекомплекта, но пилот успел эвакуироваться. Пожар удалось быстро потушить, аэродром не пострадал, добавил он.
https://ria.ru/20220609/vozgoranie-1794404284.html
севастополь
бельбек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820883651_0:395:507:775_1920x0_80_0_0_832fcd3fc1f1285620b923fa47fd895a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, бельбек, происшествия, михаил развожаев
Севастополь, Бельбек, Происшествия, Михаил Развожаев
18:21 01.10.2022 (обновлено: 19:10 01.10.2022)
 
На аэродроме в Севастополе самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о загоревшемся самолете на аэродроме Бельбек

© Скриншот видео очевидцаСитуация на аэродроме "Бельбек" в Севастополе
Ситуация на аэродроме Бельбек в Севастополе
© Скриншот видео очевидца
Ситуация на аэродроме "Бельбек" в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Севастополе на аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие", — написал он.
Как позднее уточнил Развожаев, в самолете произошел частичный подрыв боекомплекта, но пилот успел эвакуироваться.
Пожар удалось быстро потушить, аэродром не пострадал, добавил он.
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 20:20Туризм
При посадке в аэропорту Сочи у самолета загорелось шасси
 
СевастопольБельбекПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала