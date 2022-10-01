05:43 01.10.2022 (обновлено: 09:42 01.10.2022)
Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках"
Посольство России сочло позицию США по диверсиям на "Северных потоках" противоречивой
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. В Белом доме пытаются уйти от неудобных вопросов о том, кому выгодна авария на "Северных потоках", заявило российское посольство в Вашингтоне.
Так в дипмиссии прокомментировали заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, по словам которого американская администрация не склонна считать ответственной за инцидент на газопроводах какую-либо из стран НАТО.
Дипломаты отметили, что Салливан противоречит сам себе: с одной стороны, он подчеркнул необходимость изучения произошедшего в Балтийском море и воздержался от того, чтобы назвать виновных, а с другой — безапелляционно исключил причастность к диверсии США и их союзников.
"Подобные заявления, равно как и попытка Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны", — говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Такую практику дипломаты объяснили русофобией американских властей, их желанием манипулировать общественным мнением и стремлением "замести под ковер" неудобные вопросы о том, кому выгоден разрыв энергосвязей между Россией и Европой.
Кроме того, посольство призвало тщательно проанализировать все обстоятельства ЧП.
Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.