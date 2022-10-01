https://ria.ru/20221001/sallivan-1820792795.html

Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках"

Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022

Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках"

В Белом доме пытаются уйти от неудобных вопросов о том, кому выгодна авария на "Северных потоках", заявило российское посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T05:43

2022-10-01T05:43

2022-10-01T09:42

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северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. В Белом доме пытаются уйти от неудобных вопросов о том, кому выгодна авария на "Северных потоках", заявило российское посольство в Вашингтоне.Так в дипмиссии прокомментировали заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, по словам которого американская администрация не склонна считать ответственной за инцидент на газопроводах какую-либо из стран НАТО.Дипломаты отметили, что Салливан противоречит сам себе: с одной стороны, он подчеркнул необходимость изучения произошедшего в Балтийском море и воздержался от того, чтобы назвать виновных, а с другой — безапелляционно исключил причастность к диверсии США и их союзников.Такую практику дипломаты объяснили русофобией американских властей, их желанием манипулировать общественным мнением и стремлением "замести под ковер" неудобные вопросы о том, кому выгоден разрыв энергосвязей между Россией и Европой.Кроме того, посольство призвало тщательно проанализировать все обстоятельства ЧП.Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820782868.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, сша, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"