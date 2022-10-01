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Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
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Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках"
Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.10.2022
Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках"
В Белом доме пытаются уйти от неудобных вопросов о том, кому выгодна авария на "Северных потоках", заявило российское посольство в Вашингтоне. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T05:43
2022-10-01T09:42
в мире
россия
сша
нато
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. В Белом доме пытаются уйти от неудобных вопросов о том, кому выгодна авария на "Северных потоках", заявило российское посольство в Вашингтоне.Так в дипмиссии прокомментировали заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, по словам которого американская администрация не склонна считать ответственной за инцидент на газопроводах какую-либо из стран НАТО.Дипломаты отметили, что Салливан противоречит сам себе: с одной стороны, он подчеркнул необходимость изучения произошедшего в Балтийском море и воздержался от того, чтобы назвать виновных, а с другой — безапелляционно исключил причастность к диверсии США и их союзников.Такую практику дипломаты объяснили русофобией американских властей, их желанием манипулировать общественным мнением и стремлением "замести под ковер" неудобные вопросы о том, кому выгоден разрыв энергосвязей между Россией и Европой.Кроме того, посольство призвало тщательно проанализировать все обстоятельства ЧП.Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820782868.html
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в мире, россия, сша, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, США, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
05:43 01.10.2022 (обновлено: 09:42 01.10.2022)
 
Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках"

Посольство России сочло позицию США по диверсиям на "Северных потоках" противоречивой

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. В Белом доме пытаются уйти от неудобных вопросов о том, кому выгодна авария на "Северных потоках", заявило российское посольство в Вашингтоне.
Так в дипмиссии прокомментировали заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, по словам которого американская администрация не склонна считать ответственной за инцидент на газопроводах какую-либо из стран НАТО.
Дипломаты отметили, что Салливан противоречит сам себе: с одной стороны, он подчеркнул необходимость изучения произошедшего в Балтийском море и воздержался от того, чтобы назвать виновных, а с другой — безапелляционно исключил причастность к диверсии США и их союзников.

"Подобные заявления, равно как и попытка Салливана перевести внимание общественности на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны России, — очередной пример голословной демонизации нашей страны", — говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Такую практику дипломаты объяснили русофобией американских властей, их желанием манипулировать общественным мнением и стремлением "замести под ковер" неудобные вопросы о том, кому выгоден разрыв энергосвязей между Россией и Европой.
Кроме того, посольство призвало тщательно проанализировать все обстоятельства ЧП.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
01:00
Небензя: расследование ЧП на "Северных потоках" не может пройти без России
Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Кремль назвал случившееся актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
02:28
Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину
 
В миреРоссияСШАНАТОСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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