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Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время
Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время - РИА Новости, 01.10.2022
Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время
В начале следующей недели рубль с высокой долей вероятности продолжит умеренно укрепляться: невзирая на негативный фон, в начале октября доллар может стоить... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T03:18
2022-10-01T03:18
2022-10-01T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
владислав антонов (аналитик)
россия
московская биржа
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В начале следующей недели рубль с высокой долей вероятности продолжит умеренно укрепляться: невзирая на негативный фон, в начале октября доллар может стоить 55-59 рублей, а евро – 54-58 рублей, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Курс на уходящей неделе был довольно статичен: доллар держался в районе 58 рублей, евро - 56. “Волатильность на Мосбирже возросла в пятницу, 30 сентября, на опасениях ускоренной реализации сценария введения новых санкций против России. Однако нужно понимать, что последующие ограничения Вашингтона и Брюсселя против Москвы могут свести к минимуму торговлю иностранной валютой”, - подчеркнул аналитик.Серьезными негативными факторами стали усиление напряженности между Россией и Западом, очередной виток санкций и авария на трубопроводах “Северного потока”. Не исключено, что на следующей неделе влияние этих факторов будет отыграно в полной мере. Однако фундаментально рубль имеет тенденцию к укреплению, поэтому октябрь вполне может стать еще одним успешным месяцем для рубля, тем более, если организованные торги долларом и евро на Мосбирже прекратятся, заключил Антонов.
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экономика, цены на нефть, владислав антонов (аналитик), россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Владислав Антонов (аналитик), Россия, Московская биржа
Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время
Аналитик Антонов: в начале следующей недели рубль продолжит умеренно укрепляться