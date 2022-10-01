https://ria.ru/20221001/rubl-1820781266.html

Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время

Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время - РИА Новости, 01.10.2022

Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время

В начале следующей недели рубль с высокой долей вероятности продолжит умеренно укрепляться: невзирая на негативный фон, в начале октября доллар может стоить... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T03:18

2022-10-01T03:18

2022-10-01T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

владислав антонов (аналитик)

россия

московская биржа

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В начале следующей недели рубль с высокой долей вероятности продолжит умеренно укрепляться: невзирая на негативный фон, в начале октября доллар может стоить 55-59 рублей, а евро – 54-58 рублей, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Курс на уходящей неделе был довольно статичен: доллар держался в районе 58 рублей, евро - 56. “Волатильность на Мосбирже возросла в пятницу, 30 сентября, на опасениях ускоренной реализации сценария введения новых санкций против России. Однако нужно понимать, что последующие ограничения Вашингтона и Брюсселя против Москвы могут свести к минимуму торговлю иностранной валютой”, - подчеркнул аналитик.Серьезными негативными факторами стали усиление напряженности между Россией и Западом, очередной виток санкций и авария на трубопроводах “Северного потока”. Не исключено, что на следующей неделе влияние этих факторов будет отыграно в полной мере. Однако фундаментально рубль имеет тенденцию к укреплению, поэтому октябрь вполне может стать еще одним успешным месяцем для рубля, тем более, если организованные торги долларом и евро на Мосбирже прекратятся, заключил Антонов.

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экономика, цены на нефть, владислав антонов (аналитик), россия, московская биржа