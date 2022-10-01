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Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время - РИА Новости, 01.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221001/rubl-1820781266.html
Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время
Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время - РИА Новости, 01.10.2022
Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время
В начале следующей недели рубль с высокой долей вероятности продолжит умеренно укрепляться: невзирая на негативный фон, в начале октября доллар может стоить... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T03:18
2022-10-01T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
владислав антонов (аналитик)
россия
московская биржа
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В начале следующей недели рубль с высокой долей вероятности продолжит умеренно укрепляться: невзирая на негативный фон, в начале октября доллар может стоить 55-59 рублей, а евро – 54-58 рублей, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Курс на уходящей неделе был довольно статичен: доллар держался в районе 58 рублей, евро - 56. “Волатильность на Мосбирже возросла в пятницу, 30 сентября, на опасениях ускоренной реализации сценария введения новых санкций против России. Однако нужно понимать, что последующие ограничения Вашингтона и Брюсселя против Москвы могут свести к минимуму торговлю иностранной валютой”, - подчеркнул аналитик.Серьезными негативными факторами стали усиление напряженности между Россией и Западом, очередной виток санкций и авария на трубопроводах “Северного потока”. Не исключено, что на следующей неделе влияние этих факторов будет отыграно в полной мере. Однако фундаментально рубль имеет тенденцию к укреплению, поэтому октябрь вполне может стать еще одним успешным месяцем для рубля, тем более, если организованные торги долларом и евро на Мосбирже прекратятся, заключил Антонов.
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экономика, цены на нефть, владислав антонов (аналитик), россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Владислав Антонов (аналитик), Россия, Московская биржа
03:18 01.10.2022
 
Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время

Аналитик Антонов: в начале следующей недели рубль продолжит умеренно укрепляться

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Российские рубли и купюра Европейского союза. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В начале следующей недели рубль с высокой долей вероятности продолжит умеренно укрепляться: невзирая на негативный фон, в начале октября доллар может стоить 55-59 рублей, а евро – 54-58 рублей, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Курс на уходящей неделе был довольно статичен: доллар держался в районе 58 рублей, евро - 56. “Волатильность на Мосбирже возросла в пятницу, 30 сентября, на опасениях ускоренной реализации сценария введения новых санкций против России. Однако нужно понимать, что последующие ограничения Вашингтона и Брюсселя против Москвы могут свести к минимуму торговлю иностранной валютой”, - подчеркнул аналитик.
Серьезными негативными факторами стали усиление напряженности между Россией и Западом, очередной виток санкций и авария на трубопроводах “Северного потока”. Не исключено, что на следующей неделе влияние этих факторов будет отыграно в полной мере. Однако фундаментально рубль имеет тенденцию к укреплению, поэтому октябрь вполне может стать еще одним успешным месяцем для рубля, тем более, если организованные торги долларом и евро на Мосбирже прекратятся, заключил Антонов.
Российский рубли и евро - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 13:07Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьВладислав Антонов (аналитик)РоссияМосковская биржа
 
 
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