https://ria.ru/20221001/roskomnadzor-1820917345.html

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud - РИА Новости, 01.10.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud, следует из реестра ведомства для проверки... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:43

2022-10-01T22:43

2022-10-01T22:47

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.В качестве основания для внесения в реестр сайта указывается статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации."Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", - говорится в сообщении, приведенном на сайте реестра."Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", - поясняется на сайте реестра.

https://ria.ru/20220913/lekarstva-1816502555.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф