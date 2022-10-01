https://ria.ru/20221001/roskomnadzor-1820917345.html
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud - РИА Новости, 01.10.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud, следует из реестра ведомства для проверки... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:43
2022-10-01T22:43
2022-10-01T22:47
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.В качестве основания для внесения в реестр сайта указывается статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации."Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", - говорится в сообщении, приведенном на сайте реестра."Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", - поясняется на сайте реестра.
https://ria.ru/20220913/lekarstva-1816502555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ
22:43 01.10.2022 (обновлено: 22:47 01.10.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сервису SoundCloud
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud, следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
В качестве основания для внесения в реестр сайта указывается статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к данным, содержащим призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также недостоверной информации.
"Данная законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений", - говорится в сообщении, приведенном на сайте реестра.
"Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей", - поясняется на сайте реестра.