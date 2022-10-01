https://ria.ru/20221001/referendumy-1820809056.html

МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов

МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов - РИА Новости, 01.10.2022

МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов

Анкара не может признать присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, говорится в заявлении МИД Турции. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T09:58

2022-10-01T09:58

2022-10-01T12:52

в мире

владимир путин

василий небензя

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

совет безопасности оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815173195_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_1da68320b914b3fe081f726bfe4d97b7.jpg

АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Анкара не может признать присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, говорится в заявлении МИД Турции."Это решение (о присоединении) является грубым нарушением установленных принципов международного права, не может быть принято нами", — указано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства. При этом в ведомстве вновь заявили о необходимости переговоров.Договоры о присоединении регионов к России подписали накануне.Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% человек, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.По словам постпреда России при ООН Василия Небензя, голосование прошло в соответствии с нормами и принципами международного права — более сотни наблюдателей признали его итоги легитимными.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820638924.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, василий небензя, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности оон, нато, оон, референдумы на освобожденных территориях