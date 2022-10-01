https://ria.ru/20221001/referendumy-1820809056.html
МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов
МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов - РИА Новости, 01.10.2022
МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов
Анкара не может признать присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, говорится в заявлении МИД Турции. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:58
2022-10-01T09:58
2022-10-01T12:52
в мире
владимир путин
василий небензя
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
совет безопасности оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815173195_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_1da68320b914b3fe081f726bfe4d97b7.jpg
АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Анкара не может признать присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, говорится в заявлении МИД Турции."Это решение (о присоединении) является грубым нарушением установленных принципов международного права, не может быть принято нами", — указано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства. При этом в ведомстве вновь заявили о необходимости переговоров.Договоры о присоединении регионов к России подписали накануне.Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% человек, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.По словам постпреда России при ООН Василия Небензя, голосование прошло в соответствии с нормами и принципами международного права — более сотни наблюдателей признали его итоги легитимными.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
https://ria.ru/20220930/evrosoyuz-1820638924.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815173195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6d695630ff10de030c47624ad1aba72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, василий небензя, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности оон, нато, оон, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Василий Небензя, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Совет Безопасности ООН, НАТО, ООН, Референдумы на освобожденных территориях
09:58 01.10.2022 (обновлено: 12:52 01.10.2022)
МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов
МИД Турции заявил, что Анкара не может признать присоединение новых территорий к России