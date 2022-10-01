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МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов - РИА Новости, 01.10.2022
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МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов
МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов - РИА Новости, 01.10.2022
МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов
Анкара не может признать присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, говорится в заявлении МИД Турции. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:58
2022-10-01T12:52
в мире
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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Анкара не может признать присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, говорится в заявлении МИД Турции."Это решение (о присоединении) является грубым нарушением установленных принципов международного права, не может быть принято нами", — указано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства. При этом в ведомстве вновь заявили о необходимости переговоров.Договоры о присоединении регионов к России подписали накануне.Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% человек, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.По словам постпреда России при ООН Василия Небензя, голосование прошло в соответствии с нормами и принципами международного права — более сотни наблюдателей признали его итоги легитимными.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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в мире, владимир путин, василий небензя, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности оон, нато, оон, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Путин, Василий Небензя, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Совет Безопасности ООН, НАТО, ООН, Референдумы на освобожденных территориях
09:58 01.10.2022 (обновлено: 12:52 01.10.2022)
 
МИД Турции заявил, что Анкара не может признать результаты референдумов

МИД Турции заявил, что Анкара не может признать присоединение новых территорий к России

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 окт – РИА Новости. Анкара не может признать присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, говорится в заявлении МИД Турции.
"Это решение (о присоединении) является грубым нарушением установленных принципов международного права, не может быть принято нами", — указано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.
При этом в ведомстве вновь заявили о необходимости переговоров.
Договоры о присоединении регионов к России подписали накануне.
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Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% человек, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.
По словам постпреда России при ООН Василия Небензя, голосование прошло в соответствии с нормами и принципами международного права — более сотни наблюдателей признали его итоги легитимными.
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Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов
 
В миреВладимир ПутинВасилий НебензяРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООННАТОООНРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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