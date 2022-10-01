https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820782868.html

Небензя: расследование ЧП на "Северных потоках" не может пройти без России

Небензя: расследование ЧП на "Северных потоках" не может пройти без России - РИА Новости, 01.10.2022

Небензя: расследование ЧП на "Северных потоках" не может пройти без России

Расследование диверсии на нитках системы "Северный поток" могли бы вести РФ, ФРГ, Дания и Швеция – любое расследование без России повлекло бы сомнения в его... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:00

2022-10-01T01:00

2022-10-01T01:01

россия

северный поток

в мире

германия

дания

оон

авария на "северных потоках"

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ООН, 1 окт – РИА Новости. Расследование диверсии на нитках системы "Северный поток" могли бы вести РФ, ФРГ, Дания и Швеция – любое расследование без России повлекло бы сомнения в его объективности, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Отвечая на вопрос о том, кто будет проводить расследование, он указал: "Очевидно, страны, в чьих территориальных водах произошла эта диверсия, коими являются Дания и Швеция. Россия – владелец газопровода и сторона, наиболее заинтересованная (в расследовании – ред.), и Германия, кто является главным выгодоприобретателем от этих трубопроводов".Говоря о том, не стоит ли провести расследование под эгидой ООН, Небензя указал: "Не думаю. Не думаю, что ООН к этому как-то относится".

https://ria.ru/20221001/nebenzya-1820779874.html

россия

германия

дания

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Максим Горбачев

россия, северный поток, в мире, германия, дания, оон, авария на "северных потоках"