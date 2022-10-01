https://ria.ru/20221001/rassledovanie-1820782868.html
Небензя: расследование ЧП на "Северных потоках" не может пройти без России
Небензя: расследование ЧП на "Северных потоках" не может пройти без России - РИА Новости, 01.10.2022
Небензя: расследование ЧП на "Северных потоках" не может пройти без России
Расследование диверсии на нитках системы "Северный поток" могли бы вести РФ, ФРГ, Дания и Швеция – любое расследование без России повлекло бы сомнения в его... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:00
2022-10-01T01:00
2022-10-01T01:01
россия
северный поток
в мире
германия
дания
оон
авария на "северных потоках"
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ООН, 1 окт – РИА Новости. Расследование диверсии на нитках системы "Северный поток" могли бы вести РФ, ФРГ, Дания и Швеция – любое расследование без России повлекло бы сомнения в его объективности, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.Отвечая на вопрос о том, кто будет проводить расследование, он указал: "Очевидно, страны, в чьих территориальных водах произошла эта диверсия, коими являются Дания и Швеция. Россия – владелец газопровода и сторона, наиболее заинтересованная (в расследовании – ред.), и Германия, кто является главным выгодоприобретателем от этих трубопроводов".Говоря о том, не стоит ли провести расследование под эгидой ООН, Небензя указал: "Не думаю. Не думаю, что ООН к этому как-то относится".
https://ria.ru/20221001/nebenzya-1820779874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток, в мире, германия, дания, оон, авария на "северных потоках"
Россия, Северный поток, В мире, Германия, Дания, ООН, Авария на "Северных потоках"
01:00 01.10.2022 (обновлено: 01:01 01.10.2022)
Небензя: расследование ЧП на "Северных потоках" не может пройти без России
Небензя: расследование диверсии на "Северных потоках" не может проходить без России
ООН, 1 окт – РИА Новости. Расследование диверсии на нитках системы "Северный поток" могли бы вести РФ, ФРГ, Дания и Швеция – любое расследование без России повлекло бы сомнения в его объективности, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия РФ. Потому что РФ - владелец трубопровода, Россия наиболее заинтересованная (в расследовании – ред.) сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нем РФ, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования", - сказал Небензя.
Отвечая на вопрос о том, кто будет проводить расследование, он указал: "Очевидно, страны, в чьих территориальных водах произошла эта диверсия, коими являются Дания и Швеция. Россия – владелец газопровода и сторона, наиболее заинтересованная (в расследовании – ред.), и Германия, кто является главным выгодоприобретателем от этих трубопроводов".
Говоря о том, не стоит ли провести расследование под эгидой ООН, Небензя указал: "Не думаю. Не думаю, что ООН к этому как-то относится".