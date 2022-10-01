https://ria.ru/20221001/putin-1820904792.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей" - РИА Новости, 01.10.2022
Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIX Международного фестиваля "Москва встречает друзей", подчеркнув, что на протяжении многих РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:41
2022-10-01T20:41
2022-10-01T20:41
владимир путин
владимир спиваков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIX Международного фестиваля "Москва встречает друзей", подчеркнув, что на протяжении многих лет фестиваль объединяет на творческих площадках столицы талантливых ребят, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас на XIX Международном фестивале "Москва встречает друзей"... Ваш замечательный проект, реализуемый Благотворительным фондом Владимира Спивакова, на протяжении многих лет объединяет на творческих площадках столицы талантливых ребят, дарит им прекрасную возможность познакомиться с достопримечательностями города, посетить концерты, театры, музеи, выставки", - говорится в тексте телеграммы.Он добавил, что юные музыканты, вокалисты, художники, танцоры сами смогут продемонстрировать свои способности, пообщаться с известными мастерами, обрести верных товарищей и друзей.Президент отметил, что нынешний фестиваль пройдет успешно, привнесёт яркие краски в многообразие культурной, общественной жизни нашей страны, станет настоящим праздником для мальчишек и девчонок, приехавших в Москву из разных регионов страны и народных республик Донбасса.Путин пожелал участникам вдохновения, а гостям форума – самых добрых впечатлений.
https://ria.ru/20221001/dzhaz-1820903530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир спиваков, россия, москва, донбасс
Владимир Путин, Владимир Спиваков, Россия, Москва, Донбасс
Путин поприветствовал участников фестиваля "Москва встречает друзей"
Путин поприветствовал участников XIX Международного фестиваля "Москва встречает друзей"