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СК начал проверку после того, как катамаран сел на мель во Владивостоке - РИА Новости, 01.10.2022
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СК начал проверку после того, как катамаран сел на мель во Владивостоке
СК начал проверку после того, как катамаран сел на мель во Владивостоке - РИА Новости, 01.10.2022
СК начал проверку после того, как катамаран сел на мель во Владивостоке
Следователи начали проверку после того, как катамаран с 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщает Восточное... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T07:49
2022-10-01T07:50
происшествия
русский (остров)
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как катамаран с 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа, два катера МЧС. Пассажиров эвакуировали. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания."В Приморском крае организована доследственная проверка в связи с происшествием, произошедшим с пассажирским катамараном. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. На место происшествия направилась следственная группа в составе следователей и криминалистов", - сообщили в следствии.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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русский (остров)
владивосток
россия
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происшествия, русский (остров), владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:49 01.10.2022 (обновлено: 07:50 01.10.2022)
 
СК начал проверку после того, как катамаран сел на мель во Владивостоке

СК начал проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель во Владивостоке

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как катамаран с 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа, два катера МЧС. Пассажиров эвакуировали. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания.
Приморском крае организована доследственная проверка в связи с происшествием, произошедшим с пассажирским катамараном. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. На место происшествия направилась следственная группа в составе следователей и криминалистов", - сообщили в следствии.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияРусский (остров)ВладивостокРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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