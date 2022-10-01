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СК начал проверку после того, как катамаран сел на мель во Владивостоке
СК начал проверку после того, как катамаран сел на мель во Владивостоке - РИА Новости, 01.10.2022
СК начал проверку после того, как катамаран сел на мель во Владивостоке
Следователи начали проверку после того, как катамаран с 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщает Восточное... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T07:49
2022-10-01T07:49
2022-10-01T07:50
происшествия
русский (остров)
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как катамаран с 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа, два катера МЧС. Пассажиров эвакуировали. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания."В Приморском крае организована доследственная проверка в связи с происшествием, произошедшим с пассажирским катамараном. Пострадавших нет, судно повреждений не получило. На место происшествия направилась следственная группа в составе следователей и криминалистов", - сообщили в следствии.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220529/teplokhod-1791522967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, русский (остров), владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:49 01.10.2022 (обновлено: 07:50 01.10.2022)
СК начал проверку после того, как катамаран сел на мель во Владивостоке
СК начал проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель во Владивостоке