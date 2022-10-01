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Прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель - РИА Новости, 01.10.2022
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Прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель
Прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель - РИА Новости, 01.10.2022
Прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель
Транспортная прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" со 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:09
2022-10-01T06:10
происшествия
русский (остров)
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" со 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа, два катера МЧС. Началась эвакуация пассажиров катамарана, отмечали спасатели."Приморская транспортная прокуратура по факту произошедшего проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания", - сказал собеседник агентства.В ГУ МЧС РИА Новости добавили, что эвакуация продолжается.
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русский (остров)
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происшествия, русский (остров), владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дальневосточная транспортная прокуратура
06:09 01.10.2022 (обновлено: 06:10 01.10.2022)
 
Прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель

Прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКатамаран "Москва"
Катамаран Москва - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Катамаран "Москва". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" со 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа, два катера МЧС. Началась эвакуация пассажиров катамарана, отмечали спасатели.
"Приморская транспортная прокуратура по факту произошедшего проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания", - сказал собеседник агентства.
В ГУ МЧС РИА Новости добавили, что эвакуация продолжается.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 03:23
В Приморье сел на мель сухогруз
 
ПроисшествияРусский (остров)ВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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