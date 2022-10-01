https://ria.ru/20221001/proverka-1820793967.html

Прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель

Прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель - РИА Новости, 01.10.2022

Прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" сел на мель

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" со 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T06:09

2022-10-01T06:09

2022-10-01T06:10

происшествия

русский (остров)

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальневосточная транспортная прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/73207/59/732075942_0:333:2964:2000_1920x0_80_0_0_3a746a85d26102998e1ff262d661d7d2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" со 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа, два катера МЧС. Началась эвакуация пассажиров катамарана, отмечали спасатели."Приморская транспортная прокуратура по факту произошедшего проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания", - сказал собеседник агентства.В ГУ МЧС РИА Новости добавили, что эвакуация продолжается.

https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, русский (остров), владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточная транспортная прокуратура