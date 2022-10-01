https://ria.ru/20221001/protest-1820786912.html

Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет

Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет - РИА Новости, 01.10.2022

Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет

Министерство обороны Японии полагает, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет, они преодолели расстояние от 350 до 400 километров, достигнув... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T02:32

2022-10-01T02:32

2022-10-01T02:39

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет, они преодолели расстояние от 350 до 400 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров.Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино. Трансляция велась телеканалом NHK."По дипломатическим каналам нами был направлен протест Северной Корее в связи с ракетными пусками", - отметил он.Ино также подчеркнул, что КНДР впервые провела четыре пуска ракет за одну неделю и что это "является угрозой безопасности страны и региона".

https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html

япония

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, япония, кндр (северная корея)