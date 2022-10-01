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Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет - РИА Новости, 01.10.2022
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Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет
Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет - РИА Новости, 01.10.2022
Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет
Министерство обороны Японии полагает, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет, они преодолели расстояние от 350 до 400 километров, достигнув... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T02:32
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в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет, они преодолели расстояние от 350 до 400 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров.Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино. Трансляция велась телеканалом NHK."По дипломатическим каналам нами был направлен протест Северной Корее в связи с ракетными пусками", - отметил он.Ино также подчеркнул, что КНДР впервые провела четыре пуска ракет за одну неделю и что это "является угрозой безопасности страны и региона".
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япония
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
02:32 01.10.2022 (обновлено: 02:39 01.10.2022)
 
Япония заявила протест КНДР из-за запуска ракет

Минобороны Японии: выпущенные КНДР ракеты преодолели расстояние от 350 до 400 километров

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии полагает, что КНДР провела пуск двух баллистических ракет, они преодолели расстояние от 350 до 400 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино. Трансляция велась телеканалом NHK.
"По дипломатическим каналам нами был направлен протест Северной Корее в связи с ракетными пусками", - отметил он.
Ино также подчеркнул, что КНДР впервые провела четыре пуска ракет за одну неделю и что это "является угрозой безопасности страны и региона".
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