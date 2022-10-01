Рейтинг@Mail.ru
Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/proezd-1820782116.html
Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла
Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла - РИА Новости, 01.10.2022
Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла
Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на Московских центральных диаметрах, изменилась в субботу, сообщается РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:53
2022-10-01T00:53
общество
москва
московская область (подмосковье)
департамент транспорта г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731414303_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_7932bec881df644000d267c509d9e1b9.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на Московских центральных диаметрах, изменилась в субботу, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.В основном изменения коснулись поездок в Подмосковье.Стоимость проезда по билету "Кошелек" карты "Тройка" на МЦД в зоне "Пригород" теперь составит 60 рублей вместо 56. А проезд по банковской карте на МЦД в зоне "Пригород" повысился до 65 рублей.При этом стоимость проезда на МЦД внутри Москвы осталась прежней. При оплате проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" цена поездки, как и раньше, составляет 46 рублей, а при оплате банковской картой - 51 рубль.Как отмечали в Дептрансе, изменение тарифов поможет сохранить высокий темп развития, закупить новые современные поезда и уже в конце 2023 года, в начале 2024 года запустить еще две линии комфортного наземного метро - МЦД-3 и МЦД-4.
https://ria.ru/20220726/lgoty-1805175780.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731414303_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_7b83483762311960ac711cdd903748b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Департамент транспорта г. Москвы
00:53 01.10.2022
 
Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла

Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла до 60 рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве
Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на Московских центральных диаметрах, изменилась в субботу, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
В основном изменения коснулись поездок в Подмосковье.
Стоимость проезда по билету "Кошелек" карты "Тройка" на МЦД в зоне "Пригород" теперь составит 60 рублей вместо 56. А проезд по банковской карте на МЦД в зоне "Пригород" повысился до 65 рублей.
При этом стоимость проезда на МЦД внутри Москвы осталась прежней. При оплате проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" цена поездки, как и раньше, составляет 46 рублей, а при оплате банковской картой - 51 рубль.
Как отмечали в Дептрансе, изменение тарифов поможет сохранить высокий темп развития, закупить новые современные поезда и уже в конце 2023 года, в начале 2024 года запустить еще две линии комфортного наземного метро - МЦД-3 и МЦД-4.
Пассажиры в салоне автобуса - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 19:30Новости Подмосковья
Жители МО сэкономили около 2 миллиардов рублей за счет льгот на проезд
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Департамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала