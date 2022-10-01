https://ria.ru/20221001/proezd-1820782116.html

Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла

Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла - РИА Новости, 01.10.2022

Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и области выросла

Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на Московских центральных диаметрах, изменилась в субботу, сообщается РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T00:53

2022-10-01T00:53

2022-10-01T00:53

общество

москва

московская область (подмосковье)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на Московских центральных диаметрах, изменилась в субботу, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.В основном изменения коснулись поездок в Подмосковье.Стоимость проезда по билету "Кошелек" карты "Тройка" на МЦД в зоне "Пригород" теперь составит 60 рублей вместо 56. А проезд по банковской карте на МЦД в зоне "Пригород" повысился до 65 рублей.При этом стоимость проезда на МЦД внутри Москвы осталась прежней. При оплате проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" цена поездки, как и раньше, составляет 46 рублей, а при оплате банковской картой - 51 рубль.Как отмечали в Дептрансе, изменение тарифов поможет сохранить высокий темп развития, закупить новые современные поезда и уже в конце 2023 года, в начале 2024 года запустить еще две линии комфортного наземного метро - МЦД-3 и МЦД-4.

https://ria.ru/20220726/lgoty-1805175780.html

москва

московская область (подмосковье)

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, москва, московская область (подмосковье), департамент транспорта г. москвы