Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС
Эксперт Лосев: спецслужбы Британии способны провести провокации на инфраструктуре ЕС
© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Спецслужбы Британии способны на проведение провокаций в отношении энергетической инфраструктуры ЕС с целью обвинения в диверсиях России, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Выступая в пятницу в Кремле президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
"Он сказал англосаксы, это значит, что это могли быть британцы", - сказал Лосев РИА Новости, отвечая на вопрос, спецслужбы какой страны могли быть причастны к терактам.
"За этим последует следующая провокация Британии. Они взорвали "Северный поток", далее ударят по какому-нибудь норвежскому газопроводу, скажут, что это (сделали) русские. Я ожидаю продолжения провокаций в отношении энергетической и иной инфраструктуры Европы", - добавил он.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".