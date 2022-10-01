https://ria.ru/20221001/potok-1820815489.html

Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС

Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС - РИА Новости, 01.10.2022

Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС

Спецслужбы Британии способны на проведение провокаций в отношении энергетической инфраструктуры ЕС с целью обвинения в диверсиях России, считает член президиума РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:56

2022-10-01T10:56

2022-10-01T10:56

владимир путин

дания

россия

европа

евросоюз

siemens

северный поток

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777349083_0:64:3189:1859_1920x0_80_0_0_e638592ab2487990733fc98ce3cdb71b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Спецслужбы Британии способны на проведение провокаций в отношении энергетической инфраструктуры ЕС с целью обвинения в диверсиях России, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.Выступая в пятницу в Кремле президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры."Он сказал англосаксы, это значит, что это могли быть британцы", - сказал Лосев РИА Новости, отвечая на вопрос, спецслужбы какой страны могли быть причастны к терактам."За этим последует следующая провокация Британии. Они взорвали "Северный поток", далее ударят по какому-нибудь норвежскому газопроводу, скажут, что это (сделали) русские. Я ожидаю продолжения провокаций в отношении энергетической и иной инфраструктуры Европы", - добавил он.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221001/sallivan-1820792795.html

https://ria.ru/20221001/potok-1820807954.html

дания

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дания, россия, европа, евросоюз, siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире