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Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС - РИА Новости, 01.10.2022
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Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС
Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС - РИА Новости, 01.10.2022
Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС
Спецслужбы Британии способны на проведение провокаций в отношении энергетической инфраструктуры ЕС с целью обвинения в диверсиях России, считает член президиума РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:56
2022-10-01T10:56
владимир путин
дания
россия
европа
евросоюз
siemens
северный поток
северный поток — 2
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Спецслужбы Британии способны на проведение провокаций в отношении энергетической инфраструктуры ЕС с целью обвинения в диверсиях России, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.Выступая в пятницу в Кремле президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры."Он сказал англосаксы, это значит, что это могли быть британцы", - сказал Лосев РИА Новости, отвечая на вопрос, спецслужбы какой страны могли быть причастны к терактам."За этим последует следующая провокация Британии. Они взорвали "Северный поток", далее ударят по какому-нибудь норвежскому газопроводу, скажут, что это (сделали) русские. Я ожидаю продолжения провокаций в отношении энергетической и иной инфраструктуры Европы", - добавил он.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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владимир путин, дания, россия, европа, евросоюз, siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире
Владимир Путин, Дания, Россия, Европа, Евросоюз, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
10:56 01.10.2022
 
Эксперт не исключил британских провокаций на объектах инфраструктуры ЕС

Эксперт Лосев: спецслужбы Британии способны провести провокации на инфраструктуре ЕС

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток 2". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Спецслужбы Британии способны на проведение провокаций в отношении энергетической инфраструктуры ЕС с целью обвинения в диверсиях России, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
Выступая в пятницу в Кремле президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
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"Он сказал англосаксы, это значит, что это могли быть британцы", - сказал Лосев РИА Новости, отвечая на вопрос, спецслужбы какой страны могли быть причастны к терактам.
"За этим последует следующая провокация Британии. Они взорвали "Северный поток", далее ударят по какому-нибудь норвежскому газопроводу, скажут, что это (сделали) русские. Я ожидаю продолжения провокаций в отношении энергетической и иной инфраструктуры Европы", - добавил он.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
09:49
ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках, считают в ООН
 
Владимир ПутинДанияРоссияЕвропаЕвросоюзSiemensСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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