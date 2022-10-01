Рейтинг@Mail.ru
ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках, считают в ООН - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/potok-1820807954.html
ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках, считают в ООН
ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках, считают в ООН - РИА Новости, 01.10.2022
ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках, считают в ООН
Китай готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках", которое вызовет потрясения на РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:49
2022-10-01T09:49
цены на нефть
гэн шуан
китай
европа
дания
оон
совет безопасности оон
siemens
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8d681f66e66fb8202cff821864f68fee.jpg
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китай готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках", которое вызовет потрясения на энергетических рынках и рост цен на энергоносители, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на "Северных потоках", сопровождавшимися сильными подводными взрывами. "Северные потоки" являются главной артерией транспортировки энергоносителей в Европе, обеспечивая поставки жизненно важного газа в 23 страны Европы", - заявил Гэн Шуан, слова которого приводятся на сайте миссии КНР при ООН.Он отметил, что физическое разрушение газопроводов усугубило проблему нехватки энергоснабжения в Европе, "потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванных этим потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители".Гэн Шуан указал, что утечки продолжаются и оказывают воздействие на судоходные пути и экологическую среду."Мы обратили внимание, что имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что произошедшие в этот раз утечки - не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии. Если это правда, то это стало бы атакой на транснациональные гражданские объекты и подводные газопроводы в нарушение международного права. Мы также обратили внимание, что все заинтересованные стороны согласны с необходимостью объективного, беспристрастного и профессионального расследования утечек", - добавил он.Гэн Шуан добавил, что Китай "готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры".В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221001/mest-1820786775.html
https://ria.ru/20220930/gazprom-1820778520.html
https://ria.ru/20221001/sallivan-1820792795.html
китай
европа
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_b7903ffebbf3e82c9f90c588454c35c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, гэн шуан, китай, европа, дания, оон, совет безопасности оон, siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире
Цены на нефть, Гэн Шуан, Китай, Европа, Дания, ООН, Совет Безопасности ООН, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
09:49 01.10.2022
 
ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках, считают в ООН

Зампостпреда при ООН Гэн Шуан: ЧП на "Северных потоках" вызовет потрясения на энергорынках

© AP Photo / Andy WongГэн Шуан
Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Andy Wong
Гэн Шуан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 окт – РИА Новости. Китай готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках", которое вызовет потрясения на энергетических рынках и рост цен на энергоносители, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на "Северных потоках", сопровождавшимися сильными подводными взрывами. "Северные потоки" являются главной артерией транспортировки энергоносителей в Европе, обеспечивая поставки жизненно важного газа в 23 страны Европы", - заявил Гэн Шуан, слова которого приводятся на сайте миссии КНР при ООН.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
02:28
Небензя: Запад считает ЧП на "Северных потоках" местью России за Украину
Он отметил, что физическое разрушение газопроводов усугубило проблему нехватки энергоснабжения в Европе, "потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от вызванных этим потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители".
Гэн Шуан указал, что утечки продолжаются и оказывают воздействие на судоходные пути и экологическую среду.
"Мы обратили внимание, что имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что произошедшие в этот раз утечки - не случайность, а, скорее всего, результат умышленной диверсии. Если это правда, то это стало бы атакой на транснациональные гражданские объекты и подводные газопроводы в нарушение международного права. Мы также обратили внимание, что все заинтересованные стороны согласны с необходимостью объективного, беспристрастного и профессионального расследования утечек", - добавил он.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 23:48
"Газпром" ищет решения для возобновления работы системы "Северный поток"
Гэн Шуан добавил, что Китай "готов работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры".
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Место утечки на газопроводе Северный поток
05:43
Посольство России осудило слова Салливана о ЧП на "Северных потоках"
 
Цены на нефтьГэн ШуанКитайЕвропаДанияООНСовет Безопасности ООНSiemensСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала