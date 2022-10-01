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Украинские войска несут потери, показал перехват радиопереговоров ВСУ

Украинские войска несут потери, показал перехват радиопереговоров ВСУ - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска несут потери, показал перехват радиопереговоров ВСУ

Украинские войска на херсонском направлении несут тяжелые потери, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров, оказавшаяся в распоряжении РИА Новости РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T04:02

2022-10-01T04:02

2022-10-01T09:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

в мире

украина

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ХЕРСОН, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска на херсонском направлении несут тяжелые потери, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров, оказавшаяся в распоряжении РИА НовостиПереговоры бойцов 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ перехвачены в районе села Правдино, у самой границы Херсонской и Николаевской областей. В оригинале много нецензурных слов, в цитатах они заменены синонимами в скобках."Эвакуации пока что не будет", — говорит еще один боец.Во втором фрагменте украинский военный взволнованно кричит: "Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!"В третьем эпизоде бойцы рассказывают о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжелых, говорят, что не хватает боекомплектов, и постоянно спрашивают, где же подкрепление. "Звонил Одинцу, Одинец — контузия, Кот — триста, не знаю, контузия, или пулевое, или осколочное. Сказал, что трехсотые — он, Кот и еще кто-то из пятерки. И еще с ним кто-то из четвертой роты находится, это пока все, что известно", — говорит один из военнослужащих. Его товарищ отвечает, что нет боеприпасов, и спрашивает про поддержку. Первый боец: "У них там двухсотые, трехсотые, <...> (очень много). Их <...> (разбили)". Второй: "Одинец, все, что зависит от нашей роты, я все делаю. Остальное — <...> (виновато) начальство". И снова следует вопрос про подкрепление, которого так и нет: "Где этот третий бат, поддержка, так сказать?"Украинские войска с конца августа предпринимают попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении. В российском Минобороны сообщали об успешном отражении этих атак.

https://radiosputnik.ria.ru/20220925/poteri-1819357860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсонская область , вооруженные силы украины, в мире, украина