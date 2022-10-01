https://ria.ru/20221001/poteri-1820790968.html
Украинские войска несут потери, показал перехват радиопереговоров ВСУ
Украинские войска несут потери, показал перехват радиопереговоров ВСУ - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска несут потери, показал перехват радиопереговоров ВСУ
Украинские войска на херсонском направлении несут тяжелые потери, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров, оказавшаяся в распоряжении РИА Новости РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T04:02
2022-10-01T04:02
2022-10-01T09:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
украина
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ХЕРСОН, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска на херсонском направлении несут тяжелые потери, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров, оказавшаяся в распоряжении РИА НовостиПереговоры бойцов 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ перехвачены в районе села Правдино, у самой границы Херсонской и Николаевской областей. В оригинале много нецензурных слов, в цитатах они заменены синонимами в скобках."Эвакуации пока что не будет", — говорит еще один боец.Во втором фрагменте украинский военный взволнованно кричит: "Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!"В третьем эпизоде бойцы рассказывают о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжелых, говорят, что не хватает боекомплектов, и постоянно спрашивают, где же подкрепление. "Звонил Одинцу, Одинец — контузия, Кот — триста, не знаю, контузия, или пулевое, или осколочное. Сказал, что трехсотые — он, Кот и еще кто-то из пятерки. И еще с ним кто-то из четвертой роты находится, это пока все, что известно", — говорит один из военнослужащих. Его товарищ отвечает, что нет боеприпасов, и спрашивает про поддержку. Первый боец: "У них там двухсотые, трехсотые, <...> (очень много). Их <...> (разбили)". Второй: "Одинец, все, что зависит от нашей роты, я все делаю. Остальное — <...> (виновато) начальство". И снова следует вопрос про подкрепление, которого так и нет: "Где этот третий бат, поддержка, так сказать?"Украинские войска с конца августа предпринимают попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении. В российском Минобороны сообщали об успешном отражении этих атак.
https://radiosputnik.ria.ru/20220925/poteri-1819357860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Людей – нет, связи – тоже": перехваченные переговоры военных СБУ под Херсоном
"Людей – нет, связи - тоже": перехваченные переговоры военных СБУ под Херсоном
2022-10-01T04:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
04:02 01.10.2022 (обновлено: 09:51 01.10.2022)
Украинские войска несут потери, показал перехват радиопереговоров ВСУ
Радиоперехват переговоров ВСУ показал, что украинские войска несут тяжелые потери
ХЕРСОН, 1 окт — РИА Новости. Украинские войска на херсонском направлении несут тяжелые потери, свидетельствует запись радиоперехвата переговоров, оказавшаяся в распоряжении РИА Новости
Переговоры бойцов 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ перехвачены в районе села Правдино, у самой границы Херсонской
и Николаевской областей. В оригинале много нецензурных слов, в цитатах они заменены синонимами в скобках.
"Будет вообще поддержка? Спрашивают меня. Людей нет, связи тоже, патронов <…> (мало)", — говорит один из военнослужащих. Ему отвечает сослуживец: "Где все остальные — <…> (кто) его знает. Если мы на ночь останемся, с утра нас опять <...> (обстреляют). Это нужна с утра какая-то поддержка или на ночь. Или мы берем трехсотых (раненых) тяжелых, потому что они не выживут, и сами мы тут <…> (не) выживем ночь, и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползем. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное, чтобы наши нас не <…> (обстреляли)".
"Эвакуации пока что не будет", — говорит еще один боец.
Во втором фрагменте украинский военный взволнованно кричит: "Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!"
В третьем эпизоде бойцы рассказывают о большом количестве убитых и раненых, в том числе тяжелых, говорят, что не хватает боекомплектов, и постоянно спрашивают, где же подкрепление.
"Звонил Одинцу, Одинец — контузия, Кот — триста, не знаю, контузия, или пулевое, или осколочное. Сказал, что трехсотые — он, Кот и еще кто-то из пятерки. И еще с ним кто-то из четвертой роты находится, это пока все, что известно", — говорит один из военнослужащих. Его товарищ отвечает, что нет боеприпасов, и спрашивает про поддержку.
Первый боец: "У них там двухсотые, трехсотые, <...> (очень много). Их <...> (разбили)". Второй: "Одинец, все, что зависит от нашей роты, я все делаю. Остальное — <...> (виновато) начальство". И снова следует вопрос про подкрепление, которого так и нет: "Где этот третий бат, поддержка, так сказать?"
Украинские войска с конца августа предпринимают попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении. В российском Минобороны сообщали об успешном отражении этих атак.