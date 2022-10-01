https://ria.ru/20221001/pomosch-1820838955.html

Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах

Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах - РИА Новости, 01.10.2022

Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах

Жители города Краснодона Луганской Народной Республики, нуждающиеся в срочном оперативном лечении, получат медицинскую помощь в больницах Тюмени, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:55

2022-10-01T13:55

2022-10-01T13:55

россия

тюмень

краснодон

тюменская область

луганская народная республика

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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Жители города Краснодона Луганской Народной Республики, нуждающиеся в срочном оперативном лечении, получат медицинскую помощь в больницах Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Краснодонцы прибыли в Тюмень в субботу поездом, в составе первой группы - 19 пациентов и трое сопровождающих."Этим людям необходима срочная высокотехнологичная медицинская помощь. К сожалению, оказать ее там, на месте, невозможно, поэтому после дополнительного медицинского обследования им будет оказана необходимая помощь: сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции и так далее", – прокомментировала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.

https://ria.ru/20220822/sotrudnichestvo-1811425140.html

россия

тюмень

краснодон

тюменская область

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюмень, краснодон, тюменская область, луганская народная республика