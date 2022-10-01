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Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах - РИА Новости, 01.10.2022
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Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах
Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах - РИА Новости, 01.10.2022
Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах
Жители города Краснодона Луганской Народной Республики, нуждающиеся в срочном оперативном лечении, получат медицинскую помощь в больницах Тюмени, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:55
2022-10-01T13:55
россия
тюмень
краснодон
тюменская область
луганская народная республика
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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Жители города Краснодона Луганской Народной Республики, нуждающиеся в срочном оперативном лечении, получат медицинскую помощь в больницах Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Краснодонцы прибыли в Тюмень в субботу поездом, в составе первой группы - 19 пациентов и трое сопровождающих."Этим людям необходима срочная высокотехнологичная медицинская помощь. К сожалению, оказать ее там, на месте, невозможно, поэтому после дополнительного медицинского обследования им будет оказана необходимая помощь: сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции и так далее", – прокомментировала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.
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россия, тюмень, краснодон, тюменская область, луганская народная республика
Россия, Тюмень, Краснодон, Тюменская область, Луганская Народная Республика
13:55 01.10.2022
 
Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах

Жители Краснодона в ЛНР получат медицинскую помощь в больницах Тюмени

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой помощи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Жители города Краснодона Луганской Народной Республики, нуждающиеся в срочном оперативном лечении, получат медицинскую помощь в больницах Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Краснодонцы прибыли в Тюмень в субботу поездом, в составе первой группы - 19 пациентов и трое сопровождающих.
"Этим людям необходима срочная высокотехнологичная медицинская помощь. К сожалению, оказать ее там, на месте, невозможно, поэтому после дополнительного медицинского обследования им будет оказана необходимая помощь: сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции и так далее", – прокомментировала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.
Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.
Вадим Шумков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:14
Курганская область будет сотрудничать с городом Краснодон в ЛНР
 
РоссияТюменьКраснодонТюменская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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