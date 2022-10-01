https://ria.ru/20221001/pomosch-1820838955.html
Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах
Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах - РИА Новости, 01.10.2022
Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах
Жители города Краснодона Луганской Народной Республики, нуждающиеся в срочном оперативном лечении, получат медицинскую помощь в больницах Тюмени, сообщает... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:55
2022-10-01T13:55
2022-10-01T13:55
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краснодон
тюменская область
луганская народная республика
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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Жители города Краснодона Луганской Народной Республики, нуждающиеся в срочном оперативном лечении, получат медицинскую помощь в больницах Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Краснодонцы прибыли в Тюмень в субботу поездом, в составе первой группы - 19 пациентов и трое сопровождающих."Этим людям необходима срочная высокотехнологичная медицинская помощь. К сожалению, оказать ее там, на месте, невозможно, поэтому после дополнительного медицинского обследования им будет оказана необходимая помощь: сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции и так далее", – прокомментировала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.
https://ria.ru/20220822/sotrudnichestvo-1811425140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тюмень, краснодон, тюменская область, луганская народная республика
Россия, Тюмень, Краснодон, Тюменская область, Луганская Народная Республика
Жители Краснодона пройдут лечение в тюменских больницах
Жители Краснодона в ЛНР получат медицинскую помощь в больницах Тюмени
ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Жители города Краснодона Луганской Народной Республики, нуждающиеся в срочном оперативном лечении, получат медицинскую помощь в больницах Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Краснодонцы прибыли в Тюмень в субботу поездом, в составе первой группы - 19 пациентов и трое сопровождающих.
"Этим людям необходима срочная высокотехнологичная медицинская помощь. К сожалению, оказать ее там, на месте, невозможно, поэтому после дополнительного медицинского обследования им будет оказана необходимая помощь: сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции и так далее", – прокомментировала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.
Краснодон и Краснодонский район являются подшефными для Тюменской области территориями, соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 июня.