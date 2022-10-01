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В ФРГ депутат назвала отсутствие мирного плана по Украине позором Запада - РИА Новости, 01.10.2022
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В ФРГ депутат назвала отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
В ФРГ депутат назвала отсутствие мирного плана по Украине позором Запада - РИА Новости, 01.10.2022
В ФРГ депутат назвала отсутствие мирного плана по Украине позором Запада
Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала "позором" отсутствие у Запада плана мирного урегулирования по Украине, указав, что... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T19:01
2022-10-01T19:14
в мире
сара вагенкнехт
украина
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала "позором" отсутствие у Запада плана мирного урегулирования по Украине, указав, что ответственность за обострение конфликта разделяют в том числе западные страны.Вагенкнехт в интервью газете Weser Kurier допустила, что нынешний конфликт удалось бы предотвратить в случае отказа Украины от членства в НАТО и выполнения минских соглашений. В этой связи политик отметила, что оказала бы на Россию "дипломатическое давление" с целью склонить ее к переговорам с Киевом."Необходимо также оказать давление на президента Украины, который заявляет, что не хочет вести переговоры до тех пор, пока из Крыма не уедет последний россиянин", - добавила Вагенкнехт.По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо прежде всего "заморозить конфликт". "После этого нужно говорить о гарантиях безопасности: Россия не хочет членства Украины в НАТО и ракет на своей границе, которые могли бы за пять минут достичь Москвы. Украине нужны нейтральные страны-гаранты, которые дадут ей уверенность в том, что на нее больше не нападут. (Президент США Джо) Байден всегда отказывался обсуждать с (президентом РФ Владимиром) Путиным вопрос НАТО", - отметила Вагенкнехт.Она также подчеркнула, что конфликт "обостряется с разных сторон, и Запад разделяет ответственность", отметив, что у каждого конфликта есть "предыстория".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221001/nato-1820821296.html
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в мире, сара вагенкнехт, украина, россия, германия
В мире, Сара Вагенкнехт, Украина, Россия, Германия
19:01 01.10.2022 (обновлено: 19:14 01.10.2022)
 
В ФРГ депутат назвала отсутствие мирного плана по Украине позором Запада

﻿Депутат Бундестага Вагенкнехт назвала отсутствие мирного плана по Украине позором Запада

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт назвала "позором" отсутствие у Запада плана мирного урегулирования по Украине, указав, что ответственность за обострение конфликта разделяют в том числе западные страны.
Вагенкнехт в интервью газете Weser Kurier допустила, что нынешний конфликт удалось бы предотвратить в случае отказа Украины от членства в НАТО и выполнения минских соглашений. В этой связи политик отметила, что оказала бы на Россию "дипломатическое давление" с целью склонить ее к переговорам с Киевом.
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"Необходимо также оказать давление на президента Украины, который заявляет, что не хочет вести переговоры до тех пор, пока из Крыма не уедет последний россиянин", - добавила Вагенкнехт.
По ее словам, в сложившейся ситуации необходимо прежде всего "заморозить конфликт". "После этого нужно говорить о гарантиях безопасности: Россия не хочет членства Украины в НАТО и ракет на своей границе, которые могли бы за пять минут достичь Москвы. Украине нужны нейтральные страны-гаранты, которые дадут ей уверенность в том, что на нее больше не нападут. (Президент США Джо) Байден всегда отказывался обсуждать с (президентом РФ Владимиром) Путиным вопрос НАТО", - отметила Вагенкнехт.
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Она также подчеркнула, что конфликт "обостряется с разных сторон, и Запад разделяет ответственность", отметив, что у каждого конфликта есть "предыстория".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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