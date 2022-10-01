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В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина

В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина - РИА Новости, 01.10.2022

В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина

Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, под руководством которой был создан отечественный пенициллин, Зинаиде Ермольевой торжественно открыли в субботу РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:47

2022-10-01T11:47

2022-10-01T13:13

общество

салават щербаков

анна попова

владимир путин

россия

ростов-на-дону

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости. Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, под руководством которой был создан отечественный пенициллин, Зинаиде Ермольевой торжественно открыли в субботу в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.Первый в России памятник Ермольевой работы народного художника России Салавата Щербакова установили в Парке культуры и отдыха 1 Мая, рядом с Ростовским государственным медицинским университетом."Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, городе, где Ермольева добилась первых научных успехов... Открытие памятника приурочено к 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России и предстоящему 125-летию со дня рождения Ермольевой", - зачитала глава Роспотребнадзора России Анна Попова приветственную телеграмму президента России Владимира Путина. Попова добавила, что к этой дате издана монография "Зинаида Ермольева. Наука и жизнь".Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что Ермольева не была великим полководцем, не командовала фронтами, но она стала выдающимся врачом и великим ученым, которая изобрела пенициллин и многие другие лекарства. "Такие люди как она - это соль русской земли. Открытие памятника сейчас втройне символично", - сказал Мединский.Губернатор Ростовской области Василий Голубев добавил, что благодаря Ермольевой были спасены миллионы жизней. "В сентябре мною был подписан документ о присвоении Донскому инфекционному центру имени Ермольевой", - сказал Голубев.Ермольева - советский врач-эпидемиолог, микробиолог, первооткрыватель современной антимикробной терапии. Работы по этой проблеме имели огромное значение для мировой науки и практики, а ее имя неразрывно связано с созданием первого отечественного пенициллина и становлением целой науки об антибиотиках. В годы Великой Отечественной войны она спасла сотни тысяч жизней, борясь с холерой и множеством других заболеваний.Награждена двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета". Она автор более 500 научных работ и шести монографий. Под ее руководством подготовлено и защищено около 180 диссертаций, в том числе 34 докторские.

https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1816779361.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

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