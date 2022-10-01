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В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина - РИА Новости, 01.10.2022
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В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина
В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина - РИА Новости, 01.10.2022
В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина
Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, под руководством которой был создан отечественный пенициллин, Зинаиде Ермольевой торжественно открыли в субботу РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:47
2022-10-01T13:13
общество
салават щербаков
анна попова
владимир путин
россия
ростов-на-дону
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости. Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, под руководством которой был создан отечественный пенициллин, Зинаиде Ермольевой торжественно открыли в субботу в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.Первый в России памятник Ермольевой работы народного художника России Салавата Щербакова установили в Парке культуры и отдыха 1 Мая, рядом с Ростовским государственным медицинским университетом."Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, городе, где Ермольева добилась первых научных успехов... Открытие памятника приурочено к 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России и предстоящему 125-летию со дня рождения Ермольевой", - зачитала глава Роспотребнадзора России Анна Попова приветственную телеграмму президента России Владимира Путина. Попова добавила, что к этой дате издана монография "Зинаида Ермольева. Наука и жизнь".Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что Ермольева не была великим полководцем, не командовала фронтами, но она стала выдающимся врачом и великим ученым, которая изобрела пенициллин и многие другие лекарства. "Такие люди как она - это соль русской земли. Открытие памятника сейчас втройне символично", - сказал Мединский.Губернатор Ростовской области Василий Голубев добавил, что благодаря Ермольевой были спасены миллионы жизней. "В сентябре мною был подписан документ о присвоении Донскому инфекционному центру имени Ермольевой", - сказал Голубев.Ермольева - советский врач-эпидемиолог, микробиолог, первооткрыватель современной антимикробной терапии. Работы по этой проблеме имели огромное значение для мировой науки и практики, а ее имя неразрывно связано с созданием первого отечественного пенициллина и становлением целой науки об антибиотиках. В годы Великой Отечественной войны она спасла сотни тысяч жизней, борясь с холерой и множеством других заболеваний.Награждена двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета". Она автор более 500 научных работ и шести монографий. Под ее руководством подготовлено и защищено около 180 диссертаций, в том числе 34 докторские.
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общество, салават щербаков, анна попова, владимир путин, россия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Салават Щербаков, Анна Попова, Владимир Путин, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
11:47 01.10.2022 (обновлено: 13:13 01.10.2022)
 
В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина

В Ростове-на-Дону открыли памятник создателю отечественного пенициллина Ермольевой

© РИА Новости / Давид Шоломович / Перейти в медиабанкЗинаида Ермольева, микробиолог, действительный член Академии медицинских наук СССР, создательница антибиотиков в СССР
Зинаида Ермольева, микробиолог, действительный член Академии медицинских наук СССР, создательница антибиотиков в СССР - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Давид Шоломович
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Зинаида Ермольева, микробиолог, действительный член Академии медицинских наук СССР, создательница антибиотиков в СССР. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости. Памятник советскому микробиологу и эпидемиологу, под руководством которой был создан отечественный пенициллин, Зинаиде Ермольевой торжественно открыли в субботу в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Первый в России памятник Ермольевой работы народного художника России Салавата Щербакова установили в Парке культуры и отдыха 1 Мая, рядом с Ростовским государственным медицинским университетом.
© Фото : Российское военно-историческое обществоАрхитектурно-художественный проект памятника советскому микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Ермольевой
Архитектурно-художественный проект памятника советскому микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Ермольевой - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Российское военно-историческое общество
Архитектурно-художественный проект памятника советскому микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Ермольевой
"Символично, что монумент установлен в Ростове-на-Дону, городе, где Ермольева добилась первых научных успехов... Открытие памятника приурочено к 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России и предстоящему 125-летию со дня рождения Ермольевой", - зачитала глава Роспотребнадзора России Анна Попова приветственную телеграмму президента России Владимира Путина. Попова добавила, что к этой дате издана монография "Зинаида Ермольева. Наука и жизнь".
Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что Ермольева не была великим полководцем, не командовала фронтами, но она стала выдающимся врачом и великим ученым, которая изобрела пенициллин и многие другие лекарства. "Такие люди как она - это соль русской земли. Открытие памятника сейчас втройне символично", - сказал Мединский.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев добавил, что благодаря Ермольевой были спасены миллионы жизней. "В сентябре мною был подписан документ о присвоении Донскому инфекционному центру имени Ермольевой", - сказал Голубев.
Ермольева - советский врач-эпидемиолог, микробиолог, первооткрыватель современной антимикробной терапии. Работы по этой проблеме имели огромное значение для мировой науки и практики, а ее имя неразрывно связано с созданием первого отечественного пенициллина и становлением целой науки об антибиотиках. В годы Великой Отечественной войны она спасла сотни тысяч жизней, борясь с холерой и множеством других заболеваний.
Награждена двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета". Она автор более 500 научных работ и шести монографий. Под ее руководством подготовлено и защищено около 180 диссертаций, в том числе 34 докторские.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 04:01
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба
 
ОбществоСалават ЩербаковАнна ПоповаВладимир ПутинРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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