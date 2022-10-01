https://ria.ru/20221001/osago-1820783930.html

В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО

В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО - РИА Новости, 01.10.2022

В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО

Ряд нововведений в ОСАГО вступили в силу с 1 октября 2022 года, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:12

2022-10-01T01:12

2022-10-01T16:11

авто

россия

осаго

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ряд нововведений в ОСАГО вступили в силу с 1 октября 2022 года, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).Так, досрочно расторгнуть страховой договор при списании автомобиля в результате ДТП теперь можно только при условии, если имеется документ о его утилизации. Кроме того, при смене собственника, в случае если страховой договор не расторгается, нужно сообщить об этом в страховую компанию.Также теперь можно рассматривать убыток без предоставления материалов о ДТП из полиции, но исключительно при согласии страховщика и наличии у него возможности самостоятельно получить информацию из этих документов.Появились в правилах ОСАГО порядок и сроки ознакомления потерпевшего с результатами осмотра или независимой экспертизы.В середине сентября стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей подорожала на фоне роста цен на запчасти, коридор базового тарифа был расширен на 26 процентов в обе стороны.Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО теперь устанавливается страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8 процента в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов.

https://ria.ru/20220919/osago-1818002854.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия, осаго