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В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО - РИА Новости, 01.10.2022
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В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО
В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО - РИА Новости, 01.10.2022
В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО
Ряд нововведений в ОСАГО вступили в силу с 1 октября 2022 года, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:12
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авто
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ряд нововведений в ОСАГО вступили в силу с 1 октября 2022 года, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).Так, досрочно расторгнуть страховой договор при списании автомобиля в результате ДТП теперь можно только при условии, если имеется документ о его утилизации. Кроме того, при смене собственника, в случае если страховой договор не расторгается, нужно сообщить об этом в страховую компанию.Также теперь можно рассматривать убыток без предоставления материалов о ДТП из полиции, но исключительно при согласии страховщика и наличии у него возможности самостоятельно получить информацию из этих документов.Появились в правилах ОСАГО порядок и сроки ознакомления потерпевшего с результатами осмотра или независимой экспертизы.В середине сентября стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей подорожала на фоне роста цен на запчасти, коридор базового тарифа был расширен на 26 процентов в обе стороны.Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО теперь устанавливается страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8 процента в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов.
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авто, россия, осаго
Авто, Россия, ОСАГО
01:12 01.10.2022 (обновлено: 16:11 01.10.2022)
 
В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО

В России с 1 октября вступили в силу четыре нововведения в ОСАГО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ряд нововведений в ОСАГО вступили в силу с 1 октября 2022 года, сообщили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
Так, досрочно расторгнуть страховой договор при списании автомобиля в результате ДТП теперь можно только при условии, если имеется документ о его утилизации. Кроме того, при смене собственника, в случае если страховой договор не расторгается, нужно сообщить об этом в страховую компанию.
Также теперь можно рассматривать убыток без предоставления материалов о ДТП из полиции, но исключительно при согласии страховщика и наличии у него возможности самостоятельно получить информацию из этих документов.
Появились в правилах ОСАГО порядок и сроки ознакомления потерпевшего с результатами осмотра или независимой экспертизы.

"В остальном изменения носят скорее уточняющий характер и в большей степени касаются работы страховых компаний", — добавили в РСА.

В середине сентября стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей подорожала на фоне роста цен на запчасти, коридор базового тарифа был расширен на 26 процентов в обе стороны.
Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО теперь устанавливается страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8 процента в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов.
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