https://ria.ru/20221001/opek-1820826902.html
ОПЕК+ проведет заседание альянса 5 октября в Вене
ОПЕК+ проведет заседание альянса 5 октября в Вене - РИА Новости, 01.10.2022
ОПЕК+ проведет заседание альянса 5 октября в Вене
ОПЕК+ решил провести заседание министерского мониторингового комитета и всех глав альянса 5 октября в формате оффлайн в Вене, сообщили в ОПЕК. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:19
2022-10-01T12:19
2022-10-01T14:16
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ОПЕК+ решил провести заседание министерского мониторингового комитета и всех глав альянса 5 октября в формате оффлайн в Вене, сообщили в ОПЕК."45-е заседание Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC) и 33-е заседание министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоятся лично в Секретариате ОПЕК в Вене, Австрия, в среду, 5 октября 2022 года", - говорится в сообщении организации.Эти заседания пройдут в формате оффлайн впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире.Как сообщало на этой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе, члены ОПЕК+ начали обсуждать дополнительное сокращение добычи на ноябрь, и оно "вероятно". Также агентство писало, что делегация России может предложить альянсу уменьшить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки на следующем заседании в октябре.Затем агентство писало, что члены ОПЕК+ сосредоточены на сокращении от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре - сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам.
https://ria.ru/20220905/opek-1814566225.html
https://ria.ru/20220905/opek-1814624053.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, опек, австрия, экономика, цены на нефть, россия
В мире, Вена, ОПЕК, Австрия, Экономика, Цены на нефть, Россия
12:19 01.10.2022 (обновлено: 14:16 01.10.2022)
ОПЕК+ проведет заседание альянса 5 октября в Вене
ОПЕК+ проведет заседание 5 октября в Вене в формате оффлайн впервые с марта 2020 года
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ОПЕК+ решил провести заседание министерского мониторингового комитета и всех глав альянса 5 октября в формате оффлайн в Вене, сообщили в ОПЕК.
"45-е заседание Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC) и 33-е заседание министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоятся лично в Секретариате ОПЕК в Вене, Австрия
, в среду, 5 октября 2022 года", - говорится в сообщении организации.
Эти заседания пройдут в формате оффлайн впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире.
Как сообщало на этой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе, члены ОПЕК+ начали обсуждать дополнительное сокращение добычи на ноябрь, и оно "вероятно". Также агентство писало, что делегация России
может предложить альянсу уменьшить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки на следующем заседании в октябре.
Затем агентство писало, что члены ОПЕК+ сосредоточены на сокращении от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре - сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам.