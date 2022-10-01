https://ria.ru/20221001/opek-1820826902.html

ОПЕК+ проведет заседание альянса 5 октября в Вене

ОПЕК+ проведет заседание альянса 5 октября в Вене - РИА Новости, 01.10.2022

ОПЕК+ проведет заседание альянса 5 октября в Вене

ОПЕК+ решил провести заседание министерского мониторингового комитета и всех глав альянса 5 октября в формате оффлайн в Вене, сообщили в ОПЕК. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:19

2022-10-01T12:19

2022-10-01T14:16

в мире

вена

опек

австрия

экономика

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200742_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6edd47873e47e2817893f91ef9ab6bb9.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ОПЕК+ решил провести заседание министерского мониторингового комитета и всех глав альянса 5 октября в формате оффлайн в Вене, сообщили в ОПЕК."45-е заседание Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC) и 33-е заседание министров ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоятся лично в Секретариате ОПЕК в Вене, Австрия, в среду, 5 октября 2022 года", - говорится в сообщении организации.Эти заседания пройдут в формате оффлайн впервые с марта 2020 года, когда министры начали совещаться в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19 в мире.Как сообщало на этой неделе агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе, члены ОПЕК+ начали обсуждать дополнительное сокращение добычи на ноябрь, и оно "вероятно". Также агентство писало, что делегация России может предложить альянсу уменьшить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки на следующем заседании в октябре.Затем агентство писало, что члены ОПЕК+ сосредоточены на сокращении от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре - сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам.

https://ria.ru/20220905/opek-1814566225.html

https://ria.ru/20220905/opek-1814624053.html

вена

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вена, опек, австрия, экономика, цены на нефть, россия