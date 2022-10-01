https://ria.ru/20221001/oon-1820912286.html
Франция устроила скандал на заседании СБ ООН, заявил Полянский
Франция устроила скандал на заседании СБ ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 02.10.2022
Франция устроила скандал на заседании СБ ООН, заявил Полянский
Франция, председательствующая в Совете Безопасности ООН, устроила на заседании скандал, не позволив выступить официальному представителю "Газпрома" Сергею... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-01T21:47
2022-10-01T21:47
2022-10-02T09:43
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ООН, 1 окт — РИА Новости. Франция, председательствующая в Совете Безопасности ООН, устроила на заседании скандал, не позволив выступить официальному представителю "Газпрома" Сергею Куприянову, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.В пятницу в Совбезе ООН по инициативе России прошло заседание по ситуации с терактами на нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Куприянов выступил с докладом. В конце заседания он хотел озвучить свои комментарии к услышанному, но постпред Франции Николя де Ривьер не дал ему такой возможности."Конец заседания омрачился скандалом с участием постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил пресс-секретарю "Газпрома" Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании", — рассказал Полянский.Таким образом, французское председательство полностью себя изобличило, поскольку ранее призывы к диалогу и к учету чужого мнения были их визитной карточкой, добавил дипломат."А как дошло до дела, все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику", — подчеркнул он.По словам Полянского, оппоненты не ожидали, что Россия вместо обвинений предоставит неоспоримые факты и попросит "включить голову и порассуждать логически".Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.
https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html
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в мире, россия, франция, париж, совет безопасности оон, оон, северный поток, северный поток — 2, сергей куприянов, николя де ривьер, газпром
В мире, Россия, Франция, Париж, Совет Безопасности ООН, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Сергей Куприянов, Николя Де Ривьер, Газпром
21:47 01.10.2022 (обновлено: 09:43 02.10.2022)
Франция устроила скандал на заседании СБ ООН, заявил Полянский
Зампостпреда России Полянский: Париж устроил скандал по "Северным потокам" на Совбезе ООН
ООН, 1 окт — РИА Новости.
Франция, председательствующая в Совете Безопасности ООН, устроила на заседании скандал, не позволив выступить официальному представителю "Газпрома" Сергею Куприянову, сообщил
первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
В пятницу в Совбезе ООН по инициативе России прошло заседание по ситуации с терактами на нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Куприянов выступил с докладом. В конце заседания он хотел озвучить свои комментарии к услышанному, но постпред Франции Николя де Ривьер
не дал ему такой возможности.
"Конец заседания омрачился скандалом с участием постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил пресс-секретарю "Газпрома" Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании", — рассказал Полянский.
Таким образом, французское председательство полностью себя изобличило, поскольку ранее призывы к диалогу и к учету чужого мнения были их визитной карточкой, добавил дипломат.
"А как дошло до дела, все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику", — подчеркнул он.
По словам Полянского, оппоненты не ожидали, что Россия вместо обвинений предоставит неоспоримые факты и попросит "включить голову и порассуждать логически".
"Поэтому выглядели они блекло и растерянно. Заседание было полезным в плане продвижения наших подходов и объективной информации, но не оставило никаких сомнений, что западные члены Совета <...> сделают все для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование <...> и продвинуть абсурдную логику того, что за диверсиями стоит Россия. Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно", — заключил зампостпреда.
Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2
". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО
проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".
В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.