https://ria.ru/20221001/oon-1820912286.html

Франция устроила скандал на заседании СБ ООН, заявил Полянский

Франция устроила скандал на заседании СБ ООН, заявил Полянский - РИА Новости, 02.10.2022

Франция устроила скандал на заседании СБ ООН, заявил Полянский

Франция, председательствующая в Совете Безопасности ООН, устроила на заседании скандал, не позволив выступить официальному представителю "Газпрома" Сергею... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-01T21:47

2022-10-01T21:47

2022-10-02T09:43

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ООН, 1 окт — РИА Новости. Франция, председательствующая в Совете Безопасности ООН, устроила на заседании скандал, не позволив выступить официальному представителю "Газпрома" Сергею Куприянову, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.В пятницу в Совбезе ООН по инициативе России прошло заседание по ситуации с терактами на нитках "Северного потока" и "Северного потока — 2". Куприянов выступил с докладом. В конце заседания он хотел озвучить свои комментарии к услышанному, но постпред Франции Николя де Ривьер не дал ему такой возможности."Конец заседания омрачился скандалом с участием постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он в нарушение любых норм и практик СБ не позволил пресс-секретарю "Газпрома" Сергею Куприянову ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании", — рассказал Полянский.Таким образом, французское председательство полностью себя изобличило, поскольку ранее призывы к диалогу и к учету чужого мнения были их визитной карточкой, добавил дипломат."А как дошло до дела, все свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику", — подчеркнул он.По словам Полянского, оппоненты не ожидали, что Россия вместо обвинений предоставит неоспоримые факты и попросит "включить голову и порассуждать логически".Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках".В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма. По словам президента Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.

https://ria.ru/20221001/vuchich-1820871650.html

https://ria.ru/20220930/potok-1820752781.html

https://ria.ru/20220930/vzryv-1820708543.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

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