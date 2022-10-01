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Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента - РИА Новости, 01.10.2022
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Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента
Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента - РИА Новости, 01.10.2022
Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента
Оклады военнослужащих и ряда силовиков увеличились на 4%, соответствующее постановление правительства России вступило в силу в субботу. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:18
2022-10-01T00:18
общество
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Оклады военнослужащих и ряда силовиков увеличились на 4%, соответствующее постановление правительства России вступило в силу в субботу.Кроме того, проиндексированы оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников полиции, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
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общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
00:18 01.10.2022
 
Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента

Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали с 1 октября на четыре процента

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Оклады военнослужащих и ряда силовиков увеличились на 4%, соответствующее постановление правительства России вступило в силу в субботу.
"Повысить с 1 октября 2022 г. в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - говорится в постановлении.
Кроме того, проиндексированы оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников полиции, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
 
ОбществоРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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