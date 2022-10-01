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Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента
Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента - РИА Новости, 01.10.2022
Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента
Оклады военнослужащих и ряда силовиков увеличились на 4%, соответствующее постановление правительства России вступило в силу в субботу. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:18
2022-10-01T00:18
2022-10-01T00:18
общество
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Оклады военнослужащих и ряда силовиков увеличились на 4%, соответствующее постановление правительства России вступило в силу в субботу.Кроме того, проиндексированы оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников полиции, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента
Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали с 1 октября на четыре процента