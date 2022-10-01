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Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента

Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента - РИА Новости, 01.10.2022

Оклады военных и ряда силовиков проиндексировали на четыре процента

Оклады военнослужащих и ряда силовиков увеличились на 4%, соответствующее постановление правительства России вступило в силу в субботу. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T00:18

2022-10-01T00:18

2022-10-01T00:18

общество

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Оклады военнослужащих и ряда силовиков увеличились на 4%, соответствующее постановление правительства России вступило в силу в субботу.Кроме того, проиндексированы оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников полиции, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)