https://ria.ru/20221001/obstrely-1820782724.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска почти за два часа обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T00:58

2022-10-01T00:58

2022-10-01T03:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

макеевка

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220930/obstrel-1820741910.html

донецк (днр)

ясиноватая

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), ясиноватая, макеевка