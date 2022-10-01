00:58 01.10.2022 (обновлено: 03:46 01.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли три района Донецка, Ясиноватую и Макеевку
Жилой дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 21.40 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 22.18 - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 23:00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23.05 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.