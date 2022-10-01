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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/obstrely-1820782724.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска почти за два часа обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:58
2022-10-01T03:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
макеевка
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220930/obstrel-1820741910.html
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Макеевка
00:58 01.10.2022 (обновлено: 03:46 01.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли три района Донецка, Ясиноватую и Макеевку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЖилой дом в Донецке
Жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за два часа обстреляли три района Донецка, а также Ясиноватую и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 21.40 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 22.18 - населенный пункт Невельское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 23:00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23.05 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Президент России Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 19:56Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреляли два района Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяМакеевка
 
 
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