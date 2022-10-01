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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T23:54
2022-10-01T23:54
2022-10-01T23:54
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк (днр)
украина
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 23.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 23.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820914077.html
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макеевка, донецк (днр), украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк (ДНР), Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк снарядами натовского калибра