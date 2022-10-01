https://ria.ru/20221001/obstrel-1820879508.html
В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО
В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО - РИА Новости, 01.10.2022
В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО
Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:55
2022-10-01T17:55
2022-10-01T17:55
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ХЕРСОН, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, сообщает администрация города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: три воздушных взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города Новая Каховка.
https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО
Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает ПВО