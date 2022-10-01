https://ria.ru/20221001/obstrel-1820879508.html

В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО

В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО - РИА Новости, 01.10.2022

В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО

Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T17:55

2022-10-01T17:55

2022-10-01T17:55

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ХЕРСОН, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, сообщает администрация города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: три воздушных взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города Новая Каховка.

https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html

херсонская область

новая каховка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , новая каховка, происшествия