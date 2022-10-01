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В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО - РИА Новости, 01.10.2022
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В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО
В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО - РИА Новости, 01.10.2022
В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО
Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:55
2022-10-01T17:55
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ХЕРСОН, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, сообщает администрация города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: три воздушных взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города Новая Каховка.
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херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
17:55 01.10.2022
 
В Новой Каховке прогремели три взрыва, работает ПВО

Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает ПВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ХЕРСОН, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели три взрыва, сообщает администрация города.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: три воздушных взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города Новая Каховка.
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Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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