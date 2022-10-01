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ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/obstrel-1820860866.html
ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке
ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке - РИА Новости, 01.10.2022
ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке
Детский сад и школа получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Старомихайловки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:12
2022-10-01T16:12
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
старомихайловка
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Детский сад и школа получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Старомихайловки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин."Поступила информация о повреждении остекления еще одного детского сада... в Кировском районе", - написал он в Telegram-канале.По его словам, из-за обстрела Старомихайловки повреждены фасад и остекление здания местной школы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), старомихайловка
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Старомихайловка
16:12 01.10.2022
 
ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке

Кулемзин: из-за обстрела ВСУ повреждены детский сад в Донецке и школа в Старомихайловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Детский сад и школа получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Старомихайловки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Поступила информация о повреждении остекления еще одного детского сада... в Кировском районе", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, из-за обстрела Старомихайловки повреждены фасад и остекление здания местной школы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Старомихайловка
 
 
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