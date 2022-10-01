https://ria.ru/20221001/obstrel-1820860866.html

ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке

ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке - РИА Новости, 01.10.2022

ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке

Детский сад и школа получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Старомихайловки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T16:12

2022-10-01T16:12

2022-10-01T16:12

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

старомихайловка

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Детский сад и школа получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Старомихайловки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин."Поступила информация о повреждении остекления еще одного детского сада... в Кировском районе", - написал он в Telegram-канале.По его словам, из-за обстрела Старомихайловки повреждены фасад и остекление здания местной школы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

старомихайловка

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Евгения Нефедова

алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), старомихайловка