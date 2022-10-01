https://ria.ru/20221001/obstrel-1820860866.html
ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке
ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке - РИА Новости, 01.10.2022
ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке
Детский сад и школа получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Старомихайловки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:12
2022-10-01T16:12
2022-10-01T16:12
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
старомихайловка
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Детский сад и школа получили повреждения в результате обстрела украинскими войсками Донецка и Старомихайловки, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин."Поступила информация о повреждении остекления еще одного детского сада... в Кировском районе", - написал он в Telegram-канале.По его словам, из-за обстрела Старомихайловки повреждены фасад и остекление здания местной школы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
старомихайловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), старомихайловка
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Старомихайловка
ВСУ повредили детсад в Донецке и школу в Старомихайловке
Кулемзин: из-за обстрела ВСУ повреждены детский сад в Донецке и школа в Старомихайловке