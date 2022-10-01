https://ria.ru/20221001/obstrel-1820852911.html

Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки украинскими войсками

Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.10.2022

Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки украинскими войсками

Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:39

2022-10-01T15:39

2022-10-01T15:39

происшествия

донецкая народная республика

старомихайловка

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Старомихайловки в Кировском районе города. По улице Октябрьской ранен мужчина 1978 года рождения", говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221001/donbass-1820837818.html

донецкая народная республика

старомихайловка

донецк (днр)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, донецкая народная республика, старомихайловка, донецк (днр)