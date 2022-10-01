Рейтинг@Mail.ru
Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/obstrel-1820852911.html
Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки украинскими войсками
Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки украинскими войсками - РИА Новости, 01.10.2022
Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:39
2022-10-01T15:39
происшествия
донецкая народная республика
старомихайловка
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bce7aedd4d5d11599007c9898ef58eea.jpg
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Старомихайловки в Кировском районе города. По улице Октябрьской ранен мужчина 1978 года рождения", говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20221001/donbass-1820837818.html
донецкая народная республика
старомихайловка
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_847d5d6516f9286caa29cfcb7d889bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, старомихайловка, донецк (днр)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Старомихайловка, Донецк (ДНР)
15:39 01.10.2022
 
Мужчина получил ранение при обстреле Старомихайловки украинскими войсками

Мирный житель получил ранение при обстреле Старомихайловки украинскими войсками

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкОкно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Перейти в медиабанк
Окно здания, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела поселка Старомихайловка в пригороде Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики обстреляли жилые кварталы Старомихайловки в Кировском районе города. По улице Октябрьской ранен мужчина 1978 года рождения", говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
13:45Специальная военная операция на Украине
Две женщины получили ранения при обстреле Донецка со стороны Украины
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаСтаромихайловкаДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала