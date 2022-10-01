https://ria.ru/20221001/obstrel-1820851129.html

Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из HIMARS

Украинские войска в 13.30 обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР, выпущено 4 ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:27

2022-10-01T15:27

2022-10-01T15:30

происшествия

луганская народная республика

сцкк

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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР, выпущено 4 ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221001/makeevka-1820851221.html

луганская народная республика

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, луганская народная республика, сцкк