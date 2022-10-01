https://ria.ru/20221001/obstrel-1820851129.html
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из HIMARS
Украинские войска в 13.30 обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР, выпущено 4 ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:27
2022-10-01T15:27
2022-10-01T15:30
происшествия
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР, выпущено 4 ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, сцкк
Происшествия, Луганская Народная Республика, СЦКК
15:27 01.10.2022 (обновлено: 15:30 01.10.2022)
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Нижнюю Дуванку в ЛНР четырьмя ракетами из HIMARS