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Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую - РИА Новости, 01.10.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую - РИА Новости, 01.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую
Украинская армия за 35 минут четыре раза обстреляла Донецк, Зайцево и Ясиноватую, в том числе из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:29
2022-10-01T15:01
донецк (днр)
зайцево
ясиноватая
сцкк
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия за 35 минут четыре раза обстреляла Донецк, Зайцево и Ясиноватую, в том числе из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Так, в 11:15 ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка пять 152-миллиметровых снарядов, а пять минут спустя — восемь снарядов калибра 122 миллиметра по поселку Зайцево. В 11:33 обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы столицы ДНР."Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — заявили в представительстве.А в 11:50 еще один удар пришелся по Ясиноватой — три снаряда калибра 155 миллиметров.За сегодняшний день жертвами украинских обстрелов стали как минимум два мирных жителя — в Петровском районе погиб 66-летний мужчина, а в Кировском — 74-летний. Кроме того, в Кировском районе были ранены две женщины.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей проходил референдум о присоединении этих регионов к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20221001/donetsk-1820818826.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
зайцево
ясиноватая
донецкая народная республика
россия
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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донецк (днр), зайцево, ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, нато, происшествия
Донецк (ДНР), Зайцево, Ясиноватая, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО, Происшествия
13:29 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия за 35 минут четыре раза обстреляла Донецк, Зайцево и Ясиноватую, в том числе из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Так, в 11:15 ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка пять 152-миллиметровых снарядов, а пять минут спустя — восемь снарядов калибра 122 миллиметра по поселку Зайцево. В 11:33 обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы столицы ДНР.
"Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — заявили в представительстве.
А в 11:50 еще один удар пришелся по Ясиноватой — три снаряда калибра 155 миллиметров.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:11Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 118 боеприпасов
За сегодняшний день жертвами украинских обстрелов стали как минимум два мирных жителя — в Петровском районе погиб 66-летний мужчина, а в Кировском — 74-летний. Кроме того, в Кировском районе были ранены две женщины.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей проходил референдум о присоединении этих регионов к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Донецк (ДНР)ЗайцевоЯсиноватаяСЦККДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТОПроисшествия
 
 
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