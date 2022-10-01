13:29 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую
Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия за 35 минут четыре раза обстреляла Донецк, Зайцево и Ясиноватую, в том числе из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Так, в 11:15 ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка пять 152-миллиметровых снарядов, а пять минут спустя — восемь снарядов калибра 122 миллиметра по поселку Зайцево. В 11:33 обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы столицы ДНР.
"Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — заявили в представительстве.
А в 11:50 еще один удар пришелся по Ясиноватой — три снаряда калибра 155 миллиметров.
За сегодняшний день жертвами украинских обстрелов стали как минимум два мирных жителя — в Петровском районе погиб 66-летний мужчина, а в Кировском — 74-летний. Кроме того, в Кировском районе были ранены две женщины.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей проходил референдум о присоединении этих регионов к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.