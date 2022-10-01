https://ria.ru/20221001/obstrel-1820835917.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую - РИА Новости, 01.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

Украинская армия за 35 минут четыре раза обстреляла Донецк, Зайцево и Ясиноватую, в том числе из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:29

2022-10-01T13:29

2022-10-01T15:01

донецк (днр)

зайцево

ясиноватая

сцкк

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

владимир путин

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ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинская армия за 35 минут четыре раза обстреляла Донецк, Зайцево и Ясиноватую, в том числе из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Так, в 11:15 ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка пять 152-миллиметровых снарядов, а пять минут спустя — восемь снарядов калибра 122 миллиметра по поселку Зайцево. В 11:33 обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы столицы ДНР."Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — заявили в представительстве.А в 11:50 еще один удар пришелся по Ясиноватой — три снаряда калибра 155 миллиметров.За сегодняшний день жертвами украинских обстрелов стали как минимум два мирных жителя — в Петровском районе погиб 66-летний мужчина, а в Кировском — 74-летний. Кроме того, в Кировском районе были ранены две женщины.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей проходил референдум о присоединении этих регионов к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20221001/donetsk-1820818826.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

зайцево

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк (днр), зайцево, ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, нато, происшествия