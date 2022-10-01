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ВСУ обстреляли Таврийск в Каховском районе Херсонской области
ВСУ обстреляли Таврийск в Каховском районе Херсонской области - РИА Новости, 01.10.2022
ВСУ обстреляли Таврийск в Каховском районе Херсонской области
Украинские войска обстреляли город Таврийск в Каховском районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации района. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:20
2022-10-01T13:20
2022-10-01T13:20
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Таврийск в Каховском районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации района."Укротеррористы нанесли удар по Таврийску Новокаховского городского округа. По предварительной информации, украинские террористы обстреляли территорию одного из предприятий города", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20221001/katerinichev-1820827402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
В мире, Херсонская область
ВСУ обстреляли Таврийск в Каховском районе Херсонской области
Украинские войска обстреляли Таврийск в Каховском районе Херсонской области