https://ria.ru/20221001/obstrel-1820834578.html

ВСУ обстреляли Таврийск в Каховском районе Херсонской области

ВСУ обстреляли Таврийск в Каховском районе Херсонской области - РИА Новости, 01.10.2022

ВСУ обстреляли Таврийск в Каховском районе Херсонской области

Украинские войска обстреляли город Таврийск в Каховском районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации района. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:20

2022-10-01T13:20

2022-10-01T13:20

в мире

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Таврийск в Каховском районе Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации района."Укротеррористы нанесли удар по Таврийску Новокаховского городского округа. По предварительной информации, украинские террористы обстреляли территорию одного из предприятий города", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20221001/katerinichev-1820827402.html

херсонская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область