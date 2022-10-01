https://ria.ru/20221001/obstrel-1820828481.html
Из-за обстрела Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
Из-за обстрела Донецка украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 01.10.2022
Из-за обстрела Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
Мирный житель 1948 года рождения погиб в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:35
2022-10-01T12:35
2022-10-01T15:01
донецк (днр)
донецкая народная республика
кировский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель 1948 года рождения погиб в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Кировском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Кировского района города. По улице Пинтера погиб мужчина 1948 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220930/donetsk-1820653993.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
кировский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район, происшествия
Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Кировский район, Происшествия
12:35 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
Из-за обстрела Донецка украинскими войсками погиб мирный житель
Мирный житель 1948 года рождения погиб из-за обстрела ВСУ Кировского района Донецка