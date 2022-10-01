https://ria.ru/20221001/obstrel-1820828481.html

Из-за обстрела Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

Из-за обстрела Донецка украинскими войсками погиб мирный житель - РИА Новости, 01.10.2022

Из-за обстрела Донецка украинскими войсками погиб мирный житель

Мирный житель 1948 года рождения погиб в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:35

2022-10-01T12:35

2022-10-01T15:01

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирный житель 1948 года рождения погиб в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Кировском районе Донецка. Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Кировского района города. По улице Пинтера погиб мужчина 1948 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220930/donetsk-1820653993.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк (днр), донецкая народная республика, кировский район, происшествия