https://ria.ru/20221001/obstrel-1820818211.html

В Новой Каховке прогремели пять взрывов

В Новой Каховке прогремели пять взрывов - РИА Новости, 01.10.2022

В Новой Каховке прогремели пять взрывов

Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 5 взрывов, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:04

2022-10-01T11:04

2022-10-01T15:01

новая каховка

вооруженные силы рф

херсонская область

происшествия

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ХЕРСОН, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 5 взрывов, сообщает администрация города."10.55 - Укронацисты пятый раз за сутки обстреливают мирное население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. 5 взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.

https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820810554.html

новая каховка

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

новая каховка, вооруженные силы рф, херсонская область , происшествия