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В Новой Каховке прогремели пять взрывов - РИА Новости, 01.10.2022
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В Новой Каховке прогремели пять взрывов
В Новой Каховке прогремели пять взрывов - РИА Новости, 01.10.2022
В Новой Каховке прогремели пять взрывов
Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 5 взрывов, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:04
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новая каховка
вооруженные силы рф
херсонская область
происшествия
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ХЕРСОН, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 5 взрывов, сообщает администрация города."10.55 - Укронацисты пятый раз за сутки обстреливают мирное население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. 5 взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.
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новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы рф, херсонская область , происшествия
Новая Каховка, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Происшествия
11:04 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
 
В Новой Каховке прогремели пять взрывов

В Новой Каховке прогремели пять взрывов, работает ПВО

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда. Архивное фото
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ХЕРСОН, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 5 взрывов, сообщает администрация города.
"10.55 - Укронацисты пятый раз за сутки обстреливают мирное население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. 5 взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.
Корректировщицу огня украинских военных задержали в ЛНР. Кадры допроса - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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Новая КаховкаВооруженные силы РФХерсонская областьПроисшествия
 
 
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