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В Новой Каховке прогремели пять взрывов
В Новой Каховке прогремели пять взрывов - РИА Новости, 01.10.2022
В Новой Каховке прогремели пять взрывов
Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 5 взрывов, сообщает администрация города. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:04
2022-10-01T11:04
2022-10-01T15:01
новая каховка
вооруженные силы рф
херсонская область
происшествия
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ХЕРСОН, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, работает российская ПВО, в воздухе прогремели 5 взрывов, сообщает администрация города."10.55 - Укронацисты пятый раз за сутки обстреливают мирное население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. 5 взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации города.
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новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, вооруженные силы рф, херсонская область , происшествия
Новая Каховка, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Происшествия
11:04 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
В Новой Каховке прогремели пять взрывов
В Новой Каховке прогремели пять взрывов, работает ПВО