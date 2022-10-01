https://ria.ru/20221001/obrazovanie-1820841668.html

От среднего профобразования зависит развитие России, заявил Кравцов

От среднего профобразования зависит развитие России, заявил Кравцов - РИА Новости, 01.10.2022

От среднего профобразования зависит развитие России, заявил Кравцов

От среднего профессионального образования зависит развитие России, экономики, малого и среднего бизнеса; если не будет рабочих специальностей, то не будет и... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:19

2022-10-01T14:19

2022-10-01T14:19

общество

сергей кравцов

россия

образование

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. От среднего профессионального образования зависит развитие России, экономики, малого и среднего бизнеса; если не будет рабочих специальностей, то не будет и производства, промышленности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Это очень важный уровень образования, он можно сказать такой, самостоятельный уровень образования. От него во многом зависит развитие нашей страны, нашей экономики, малого, среднего бизнеса, наших отраслей. Потому что, мы прекрасно понимаем, что если не будет рабочих специальностей, то <…> не будет никакого производства, промышленности", - сказал Кравцов на встрече с призерами Всероссийского конкурса "Мастер года".Он добавил, что сегодня рабочие кадры очень востребованы, а участники конкурса "Мастер года" выбрали очень важную профессию.На сайте Минпросвещения РФ поясняется, что Всероссийский конкурс "Мастер года" направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогов. В прошлом году он состоялся впервые и собрал более тысячи мастеров производственного обучения из 85 регионов России.

https://ria.ru/20220725/putin-1804815208.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей кравцов, россия, образование