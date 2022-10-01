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От среднего профобразования зависит развитие России, заявил Кравцов - РИА Новости, 01.10.2022
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От среднего профобразования зависит развитие России, заявил Кравцов
От среднего профобразования зависит развитие России, заявил Кравцов - РИА Новости, 01.10.2022
От среднего профобразования зависит развитие России, заявил Кравцов
От среднего профессионального образования зависит развитие России, экономики, малого и среднего бизнеса; если не будет рабочих специальностей, то не будет и... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:19
2022-10-01T14:19
общество
сергей кравцов
россия
образование
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. От среднего профессионального образования зависит развитие России, экономики, малого и среднего бизнеса; если не будет рабочих специальностей, то не будет и производства, промышленности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Это очень важный уровень образования, он можно сказать такой, самостоятельный уровень образования. От него во многом зависит развитие нашей страны, нашей экономики, малого, среднего бизнеса, наших отраслей. Потому что, мы прекрасно понимаем, что если не будет рабочих специальностей, то &lt;…&gt; не будет никакого производства, промышленности", - сказал Кравцов на встрече с призерами Всероссийского конкурса "Мастер года".Он добавил, что сегодня рабочие кадры очень востребованы, а участники конкурса "Мастер года" выбрали очень важную профессию.На сайте Минпросвещения РФ поясняется, что Всероссийский конкурс "Мастер года" направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогов. В прошлом году он состоялся впервые и собрал более тысячи мастеров производственного обучения из 85 регионов России.
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общество, сергей кравцов, россия, образование
Общество, Сергей Кравцов, Россия, Образование
14:19 01.10.2022
 
От среднего профобразования зависит развитие России, заявил Кравцов

Кравцов: от среднего профобразования зависит развитие России, экономики и бизнеса

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. От среднего профессионального образования зависит развитие России, экономики, малого и среднего бизнеса; если не будет рабочих специальностей, то не будет и производства, промышленности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Это очень важный уровень образования, он можно сказать такой, самостоятельный уровень образования. От него во многом зависит развитие нашей страны, нашей экономики, малого, среднего бизнеса, наших отраслей. Потому что, мы прекрасно понимаем, что если не будет рабочих специальностей, то <…> не будет никакого производства, промышленности", - сказал Кравцов на встрече с призерами Всероссийского конкурса "Мастер года".
Он добавил, что сегодня рабочие кадры очень востребованы, а участники конкурса "Мастер года" выбрали очень важную профессию.
На сайте Минпросвещения РФ поясняется, что Всероссийский конкурс "Мастер года" направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогов. В прошлом году он состоялся впервые и собрал более тысячи мастеров производственного обучения из 85 регионов России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 16:05
Путин подписал указ о Дне среднего профессионального образования
 
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