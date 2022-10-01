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Россиянам объяснили, как могут обмануть на кассе магазина - РИА Новости, 01.10.2022
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Россиянам объяснили, как могут обмануть на кассе магазина
Россиянам объяснили, как могут обмануть на кассе магазина - РИА Новости, 01.10.2022
Россиянам объяснили, как могут обмануть на кассе магазина
Проверенные временем способы обмана невнимательных покупателей на кассе все еще актуальны, будь то несоответствие цены на ценнике и в чеке, акция 1+1, двойное... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T02:17
2022-10-01T10:56
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
общество
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Проверенные временем способы обмана невнимательных покупателей на кассе все еще актуальны, будь то несоответствие цены на ценнике и в чеке, акция 1+1, двойное сканирование товара и так далее, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.Обманывают даже с картами лояльности, продолжает она."Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов", — отметила эксперт.Если говорить об отмене покупки так, чтобы деньги покупателю не вернулись и он был вынужден оплатить товар дважды, то это невозможно, уверяет собеседницаОднако, если же сообщение о списании денег пришло, а кассир говорит, что оплата не прошла, то следует возвращать деньги при помощи чарджбэка, то есть обратиться непосредственно в свой банк.Если банковская организация обнаружит основания для возврата, то деньги спишутся со счета продавца и будут переведены обратно покупателю, резюмирует Лебединская.
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ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, общество
Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество
02:17 01.10.2022 (обновлено: 10:56 01.10.2022)
 
Россиянам объяснили, как могут обмануть на кассе магазина

Эксперт Лебединская объяснила, как могут обмануть на кассе магазина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкТерминал оплаты
Терминал оплаты - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Проверенные временем способы обмана невнимательных покупателей на кассе все еще актуальны, будь то несоответствие цены на ценнике и в чеке, акция 1+1, двойное сканирование товара и так далее, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Обманывают даже с картами лояльности, продолжает она.
"Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов", — отметила эксперт.
Если говорить об отмене покупки так, чтобы деньги покупателю не вернулись и он был вынужден оплатить товар дважды, то это невозможно, уверяет собеседница
Однако, если же сообщение о списании денег пришло, а кассир говорит, что оплата не прошла, то следует возвращать деньги при помощи чарджбэка, то есть обратиться непосредственно в свой банк.
Если банковская организация обнаружит основания для возврата, то деньги спишутся со счета продавца и будут переведены обратно покупателю, резюмирует Лебединская.
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