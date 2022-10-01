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Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами - РИА Новости, 01.10.2022
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Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами
Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами - РИА Новости, 01.10.2022
Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами
Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:09
2022-10-01T09:51
в мире
никарагуа
нидерланды
африка
даниэль ортега
евросоюз
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МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела страны."Министерство внешних связей правительства примирения и национального единства Никарагуа в связи с последовательной интервенционистской и неоколониалистской позицией Королевства Нидерландов, которое оскорбляло и продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, таких как больницы в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки, сообщает правительству этой страны о нашем решении немедленно прекратить дипломатические отношения", — говорится в тексте заявления, которое распространил МИД республики.Никарагуанский лидер Даниэль Ортега в пятницу осудил вмешательство в дела страны со стороны посла Нидерландов в Центральной Америке Кристин Пиренн и заявил, что ей не стоит больше появляться в Никарагуа. Выступление прозвучало после встречи посла с главой МИД Денисом Монкадой, на которой она сообщила об отказе Нидерландов строить больницу на карибском побережье из-за политики Манагуа."Постоянные нападки представительства, противоречащие дипломатии и нарушающие Венскую конвенцию, этого неоколониального и проимперского правительства вынуждают нас принять эту меру &lt;...&gt; Мы знаем Империи и Колонизаторов Земли, и ничто и никто не может заставить нас забыть их преступления против человечества", — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Никарагуа.В среду местные издания со ссылкой на источники сообщили, что Министерство иностранных дел Никарагуа устно уведомило главу дипмиссии ЕС в стране Беттину Мушайдт о том, что ее нахождение в стране нежелательно из-за неуважения к суверенитету страны.Ранее разрешение на работу в Никарагуа не получил кандидат на должность посла в США Уго Родригес. На слушаниях в конгрессе в июле он назвал Никарагуа страной-изгоем, сравнил действующее правительство с доминиканской диктатурой 1950-х годов и заявил, что будет "работать с международными партнерами для возвращения к демократии, уважения прав человека и освобождения политзаключенных", после чего его кандидатура была отвергнута.
https://ria.ru/20220905/sotrudnichestvo-1814504406.html
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в мире, никарагуа, нидерланды, африка, даниэль ортега, евросоюз
В мире, Никарагуа, Нидерланды, Африка, Даниэль Ортега, Евросоюз
08:09 01.10.2022 (обновлено: 09:51 01.10.2022)
 
Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами

МИД Никарагуа объявил о расторжении дипломатических отношений с Нидерландами

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела страны.
"Министерство внешних связей правительства примирения и национального единства Никарагуа в связи с последовательной интервенционистской и неоколониалистской позицией Королевства Нидерландов, которое оскорбляло и продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, таких как больницы в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки, сообщает правительству этой страны о нашем решении немедленно прекратить дипломатические отношения", — говорится в тексте заявления, которое распространил МИД республики.
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Никарагуанский лидер Даниэль Ортега в пятницу осудил вмешательство в дела страны со стороны посла Нидерландов в Центральной Америке Кристин Пиренн и заявил, что ей не стоит больше появляться в Никарагуа. Выступление прозвучало после встречи посла с главой МИД Денисом Монкадой, на которой она сообщила об отказе Нидерландов строить больницу на карибском побережье из-за политики Манагуа.
"Постоянные нападки представительства, противоречащие дипломатии и нарушающие Венскую конвенцию, этого неоколониального и проимперского правительства вынуждают нас принять эту меру <...> Мы знаем Империи и Колонизаторов Земли, и ничто и никто не может заставить нас забыть их преступления против человечества", — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Никарагуа.
В среду местные издания со ссылкой на источники сообщили, что Министерство иностранных дел Никарагуа устно уведомило главу дипмиссии ЕС в стране Беттину Мушайдт о том, что ее нахождение в стране нежелательно из-за неуважения к суверенитету страны.
Ранее разрешение на работу в Никарагуа не получил кандидат на должность посла в США Уго Родригес. На слушаниях в конгрессе в июле он назвал Никарагуа страной-изгоем, сравнил действующее правительство с доминиканской диктатурой 1950-х годов и заявил, что будет "работать с международными партнерами для возвращения к демократии, уважения прав человека и освобождения политзаключенных", после чего его кандидатура была отвергнута.
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