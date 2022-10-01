https://ria.ru/20221001/nikaragua-1820797990.html

Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами

Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами - РИА Новости, 01.10.2022

Никарагуа расторгла отношения с Нидерландами

Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:09

2022-10-01T08:09

2022-10-01T09:51

в мире

никарагуа

нидерланды

африка

даниэль ортега

евросоюз

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МЕХИКО, 1 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Никарагуа сообщило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела страны."Министерство внешних связей правительства примирения и национального единства Никарагуа в связи с последовательной интервенционистской и неоколониалистской позицией Королевства Нидерландов, которое оскорбляло и продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, таких как больницы в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки, сообщает правительству этой страны о нашем решении немедленно прекратить дипломатические отношения", — говорится в тексте заявления, которое распространил МИД республики.Никарагуанский лидер Даниэль Ортега в пятницу осудил вмешательство в дела страны со стороны посла Нидерландов в Центральной Америке Кристин Пиренн и заявил, что ей не стоит больше появляться в Никарагуа. Выступление прозвучало после встречи посла с главой МИД Денисом Монкадой, на которой она сообщила об отказе Нидерландов строить больницу на карибском побережье из-за политики Манагуа."Постоянные нападки представительства, противоречащие дипломатии и нарушающие Венскую конвенцию, этого неоколониального и проимперского правительства вынуждают нас принять эту меру <...> Мы знаем Империи и Колонизаторов Земли, и ничто и никто не может заставить нас забыть их преступления против человечества", — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства Никарагуа.В среду местные издания со ссылкой на источники сообщили, что Министерство иностранных дел Никарагуа устно уведомило главу дипмиссии ЕС в стране Беттину Мушайдт о том, что ее нахождение в стране нежелательно из-за неуважения к суверенитету страны.Ранее разрешение на работу в Никарагуа не получил кандидат на должность посла в США Уго Родригес. На слушаниях в конгрессе в июле он назвал Никарагуа страной-изгоем, сравнил действующее правительство с доминиканской диктатурой 1950-х годов и заявил, что будет "работать с международными партнерами для возвращения к демократии, уважения прав человека и освобождения политзаключенных", после чего его кандидатура была отвергнута.

https://ria.ru/20220905/sotrudnichestvo-1814504406.html

https://ria.ru/20220929/katolicheskaya-1820257224.html

никарагуа

нидерланды

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в мире, никарагуа, нидерланды, африка, даниэль ортега, евросоюз