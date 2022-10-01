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Эксперт рынка дал прогноз цен на вторичную недвижимость
Эксперт рынка дал прогноз цен на вторичную недвижимость - РИА Новости, 01.10.2022
Эксперт рынка дал прогноз цен на вторичную недвижимость
Динамику цен на рынке вторичной недвижимости в среднесрочной перспективе спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Региональной ассоциации оценщиков... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T02:10
2022-10-01T02:10
2022-10-01T08:34
экономика
жилье
кирилл кулаков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Динамику цен на рынке вторичной недвижимости в среднесрочной перспективе спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков.Стоимость квадратного метра жилья за время пандемии практически удвоилась, отметил он."С начала пандемии цены на квадратный метр в Москве выросли почти вдвое. Триггерами для этого послужили государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки и повышение цен на строительные материалы. Вслед за первичным рынком ожидаемо подняли цены владельцы квартир", — сказал Кулаков.Однако в последние месяцы на рынке недвижимости наблюдается стагнация, спрос заметно отстает от предложения, продолжил эксперт. По его словам, продажи нового жилья стимулируются с помощью "беспрецедентных" акций."На первичном рынке застройщики вынуждены идти на беспрецедентные акции с собственными программами ипотечной поддержки продаж", — уточнил Кулаков.В свою очередь, собственники квартир соглашаются предоставлять покупателям солидные скидки, добавил он."Анализ показывает, что разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки сегодня в среднем равна 15%. В отдельных сегментах снижение доходит до 20%", — констатировал Кулаков.Тренд на снижение цен на вторичном рынке недвижимости — не сезонное явление, он сохранится и в среднесрочной перспективе, уверен эксперт."Рынок вторичной недвижимости ждет дальнейшее снижение цен", — такой прогноз дал Кирилл Кулаков в интервью радио Sputnik.
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экономика, жилье, кирилл кулаков
Экономика, Жилье, Кирилл Кулаков
02:10 01.10.2022 (обновлено: 08:34 01.10.2022)
Эксперт рынка дал прогноз цен на вторичную недвижимость
Эксперт Кулаков: рынок вторичной недвижимости ждет снижение цен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Динамику цен на рынке вторичной недвижимости в среднесрочной перспективе спрогнозировал в интервью радио Sputnik
президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков.
Стоимость квадратного метра жилья за время пандемии практически удвоилась, отметил он.
"С начала пандемии цены на квадратный метр в Москве выросли почти вдвое. Триггерами для этого послужили государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки и повышение цен на строительные материалы. Вслед за первичным рынком ожидаемо подняли цены владельцы квартир", — сказал Кулаков.
Однако в последние месяцы на рынке недвижимости наблюдается стагнация, спрос заметно отстает от предложения, продолжил эксперт. По его словам, продажи нового жилья стимулируются с помощью "беспрецедентных" акций.
"На первичном рынке застройщики вынуждены идти на беспрецедентные акции с собственными программами ипотечной поддержки продаж", — уточнил Кулаков.
В свою очередь, собственники квартир соглашаются предоставлять покупателям солидные скидки, добавил он.
"Анализ показывает, что разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки сегодня в среднем равна 15%. В отдельных сегментах снижение доходит до 20%", — констатировал Кулаков.
Тренд на снижение цен на вторичном рынке недвижимости — не сезонное явление, он сохранится и в среднесрочной перспективе, уверен эксперт.
"Рынок вторичной недвижимости ждет дальнейшее снижение цен", — такой прогноз дал Кирилл Кулаков в интервью радио Sputnik.