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Эксперт рынка дал прогноз цен на вторичную недвижимость

Эксперт рынка дал прогноз цен на вторичную недвижимость - РИА Новости, 01.10.2022

Эксперт рынка дал прогноз цен на вторичную недвижимость

Динамику цен на рынке вторичной недвижимости в среднесрочной перспективе спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Региональной ассоциации оценщиков... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T02:10

2022-10-01T02:10

2022-10-01T08:34

экономика

жилье

кирилл кулаков

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Динамику цен на рынке вторичной недвижимости в среднесрочной перспективе спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков.Стоимость квадратного метра жилья за время пандемии практически удвоилась, отметил он."С начала пандемии цены на квадратный метр в Москве выросли почти вдвое. Триггерами для этого послужили государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки и повышение цен на строительные материалы. Вслед за первичным рынком ожидаемо подняли цены владельцы квартир", — сказал Кулаков.Однако в последние месяцы на рынке недвижимости наблюдается стагнация, спрос заметно отстает от предложения, продолжил эксперт. По его словам, продажи нового жилья стимулируются с помощью "беспрецедентных" акций."На первичном рынке застройщики вынуждены идти на беспрецедентные акции с собственными программами ипотечной поддержки продаж", — уточнил Кулаков.В свою очередь, собственники квартир соглашаются предоставлять покупателям солидные скидки, добавил он."Анализ показывает, что разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки сегодня в среднем равна 15%. В отдельных сегментах снижение доходит до 20%", — констатировал Кулаков.Тренд на снижение цен на вторичном рынке недвижимости — не сезонное явление, он сохранится и в среднесрочной перспективе, уверен эксперт."Рынок вторичной недвижимости ждет дальнейшее снижение цен", — такой прогноз дал Кирилл Кулаков в интервью радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20221001/arenda-1820676629.html

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экономика, жилье, кирилл кулаков