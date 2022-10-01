https://ria.ru/20221001/nauchpop-1820748653.html

Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно"

Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" - РИА Новости, 01.10.2022

Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно"

Мы возвращаемся с новым сезоном нашего научно-популярного подкаста, в котором будем общаться с физиками и психологами, химиками и историками, биологами и астрономами, математиками и медиками, программистами, энергетиками, социологами. Постараемся охватить все научные дисциплины, а так же самые разные междисциплинарные проекты!

2022-10-01T12:00

2022-10-01T12:00

2022-10-01T12:42

мы все умрём. но это не точно

наука

подкаст

университетская наука

наука в университете

наука и инновации

физика

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Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" Мы возвращаемся с новым сезоном нашего научно-популярного подкаста, в котором будем общаться с физиками и психологами, химиками и историками, биологами и астрономами, математиками и медиками, программистами, энергетиками, социологами и вообще постараемся охватить все научные дисциплины, а так же самые разные междисциплинарные проекты! audio/mpeg

Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" Мы возвращаемся с новым сезоном нашего научно-популярного подкаста, в котором будем общаться с физиками и психологами, химиками и историками, биологами и астрономами, математиками и медиками, программистами, энергетиками, социологами и вообще постараемся охватить все научные дисциплины, а так же самые разные междисциплинарные проекты! audio/mpeg

Новые эпизоды подкаста будут выходить по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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