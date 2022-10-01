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Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно"
Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно" - РИА Новости, 01.10.2022
Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно"
Мы возвращаемся с новым сезоном нашего научно-популярного подкаста, в котором будем общаться с физиками и психологами, химиками и историками, биологами и астрономами, математиками и медиками, программистами, энергетиками, социологами. Постараемся охватить все научные дисциплины, а так же самые разные междисциплинарные проекты!
2022-10-01T12:00
2022-10-01T12:00
2022-10-01T12:42
мы все умрём. но это не точно
наука
подкаст
университетская наука
наука в университете
наука и инновации
физика
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Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно"
Мы возвращаемся с новым сезоном нашего научно-популярного подкаста, в котором будем общаться с физиками и психологами, химиками и историками, биологами и астрономами, математиками и медиками, программистами, энергетиками, социологами и вообще постараемся охватить все научные дисциплины, а так же самые разные междисциплинарные проекты!
audio/mpeg
Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно"
Мы возвращаемся с новым сезоном нашего научно-популярного подкаста, в котором будем общаться с физиками и психологами, химиками и историками, биологами и астрономами, математиками и медиками, программистами, энергетиками, социологами и вообще постараемся охватить все научные дисциплины, а так же самые разные междисциплинарные проекты!
audio/mpeg
Новые эпизоды подкаста будут выходить по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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12:00 01.10.2022 (обновлено: 12:42 01.10.2022)
Трейлер нового сезона подкаста "Мы все умрем. Но это не точно"
Мы возвращаемся с новым сезоном нашего научно-популярного подкаста, в котором будем общаться с физиками и психологами, химиками и историками, биологами и астрономами, математиками и медиками, программистами, энергетиками, социологами. Постараемся охватить все научные дисциплины, а так же самые разные междисциплинарные проекты!